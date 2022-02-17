Економіка

16:11 17.02.2022

На українських АЕС подвоєно та доозброєно охорону - голова "Енергоатому"

2 хв читати
На українських АЕС подвоєно та доозброєно охорону - голова "Енергоатому"

Українські атомні електростанції перебувають під посиленою охороною Національної гвардії у зв'язку зі складною геополітичною обстановкою, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Подвоєно склад охорони всіх українських АЕС - і Рівненської АЕС, яка розташована за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону, і трьох інших. Крім того, військові частини, що охороняють АЕС, а це Національна гвардія України, отримали додаткове озброєння. Ми вживаємо також усіх інших необхідних дій, передбачених для такої ситуації", – сказав Котін у коментарі "Енергореформі" в Києві в четвер.

За його словами, і НАЕК, і самі АЕС перебувають у найтіснішому контакті з Міністерством внутрішніх справ для вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних із забезпеченням їх захисту.

Вживають також усіх необхідних заходів для захисту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке має прийняти першу його партію наприкінці квітня поточного року, уточнив голова НАЕК.

"Ми також постійно посилюємо кіберзахист наших станцій та інших об'єктів. На всі ці масштабні кіберзагрози й атаки, що відбуваються на банки, підприємства, державні установи, наражаються і наші об'єкти. Тому одна з головних наших цілей – успішно їм протистояти", – зазначив Котін, додавши, що завдяки узгодженим та професійним діям фахівців "Енергоатому" та АЕС це вдається.

Водночас він зазначив, що АЕС забезпечені всім необхідним на випадок воєнної загрози, зокрема дизель-генераторами з відповідними запасами палива.

Теги: #аес #охорона
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 14.02.2022
На Львівщині посилюють охорону стратегічних об'єктів – голова ОДА

На Львівщині посилюють охорону стратегічних об'єктів – голова ОДА

11:27 03.02.2022
Резніков: Особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено

Резніков: Особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено

11:40 01.02.2022
Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

18:52 26.01.2022
Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС

Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС

07:13 26.01.2022
Зеленський призначив Донця першим заступником начальника УДО

Зеленський призначив Донця першим заступником начальника УДО

12:59 25.01.2022
Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

12:29 25.01.2022
Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу ОЕС України

Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу ОЕС України

08:08 22.01.2022
Країни Європи виступають за вжиття конкретних заходів щодо посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС

Країни Європи виступають за вжиття конкретних заходів щодо посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС

08:00 13.01.2022
На південнокорейській АЕС сталося автоматичне відключення реактора, витоків радіації немає

На південнокорейській АЕС сталося автоматичне відключення реактора, витоків радіації немає

12:10 10.01.2022
Інвестиції в нові європейські АЕС мають скласти понад €0,5 трлн до 2050 р – єврокомісар

Інвестиції в нові європейські АЕС мають скласти понад €0,5 трлн до 2050 р – єврокомісар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європарламент схвалив новий пакет макрофінансової допомоги для України

Пенсію для більш ніж 10 млн українців буде проіндексовано на 14% з 1 березня

Bees Airline виводить літаки з України на вимогу лізингодавця

Україна запобігла блокаді чорноморських портів

Європарламент підтримав голосування щодо надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

ОСТАННЄ

Збори акціонерів "Укрнафти" з порядком денним про розподіл активів та зміну наглядової ради розпочалися за кворуму 97,8%

Європарламент схвалив новий пакет макрофінансової допомоги для України

Шмигаль: Під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал із України

Україна офіційно повідомила про роботу енергосистеми в ізольованому режимі 24-26 лютого

Витоку або спотворення даних на тлі DDоS-атаки на банки та держсайти не зафіксовано - Держспецзв'язку

Пенсію для більш ніж 10 млн українців буде проіндексовано на 14% з 1 березня

Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2022 рік

monobank відключить іноземні запити в разі посилення DDoS-атак, Альфа-Банк відзначає атаку в 200 разів сильнішу за звичайне навантаження

ЄС підготувався до можливих перебоїв у постачанні газу з РФ

Рівненська АЕС відключила блок №1 на плановий ремонт

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА