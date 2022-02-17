Збори акціонерів "Укрнафти" з порядком денним про розподіл активів та зміну наглядової ради розпочалися за кворуму 97,8%

Збори акціонерів ПАТ "Укрнафта" розпочалися, для участі у них зареєструвалося 97,82% загальної кількості акціонерів компанії, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше кворуму не зібрали заплановані на 30 листопада та 23 грудня 2021 року збори.

Порядок денний зборів "Укрнафти" на 17 лютого передбачає початок процесу поділу активів із НАК "Нафтогаз України". Зокрема, частину активів "Укрнафти" планується передати до статутного капіталу створеного нею ТОВ "Нафта-Актив" із подальшим викупом Littop Enterprises Limited 34-відсоткової частки у ТОВ, Bridgemont Ventures Limited – 34%, Bordo Management Limited – 32%, а також викупом "Укрнафтою" всіх своїх акцій у вищезгаданих трьох кіпрських компаній.

При цьому один із проєктів рішення з цього питання передбачає можливість виконання передання майна частинами.

Крім того, акціонерам "Укрнафти" у межах процесу поділу активів пропонується врегулювати спір із "Нафтогазом" щодо видобутого компанією газу у 2007-2013 роках укладанням мирової угоди в межах судової справи №910/3660/18.

Акціонерам на пропозицію "Нафтогазу" також пропонують переобрати наглядову раду та внести зміни до статуту компанії.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" іще в лютому 2021 року скерував наглядовій раді "Укрнафти" повідомлення про необхідність розпочати вивчення та розгляд питання поділу її активів у бізнес-напрямах із міноритарними акціонерами.

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі перебувають 1 809 нафтових та 153 газових свердловини. Компанії належать 537 АЗС.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським та іншими колишніми акціонерами ПриватБанку, - майже 42% акцій. Зокрема, Littop Enterprises та Bridgemont Ventures на сьогодні належить по 13,605% акцій "Укрнафти", Bordo Management - 12,8909% акцій.