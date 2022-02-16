Економіка

20:14 16.02.2022

Європарламент схвалив новий пакет макрофінансової допомоги для України

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Європарламент схвалив новий пакет макрофінансової допомоги для України

Європейський парламент проголосував "за" пропозицію Європейської комісії надати Україні нову макрофінансову допомогу у розмірі EUR1,2 млрд.

Відповідний результат голосування було оголошено у середу у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. Проголосували 694 депутати, з яких "за" - 598, "проти" - 55, решта - утрималися.

Далі макрофінансова допомога має бути схвалена Радою ЄС із подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія 1 лютого ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі EUR1,2 млрд. Перший транш у сумі EUR600 млн безумовний і буде наданий одразу після набрання чинності договорами. Надання другого траншу у такому самому розмірі буде зумовлене прогресом, продемонстрованим Україною у реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

11 лютого це рішення було затверджено Радою ЄС на рівні послів. "Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі EUR1,2 млрд. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла до України", - прокоментував рішення головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мер

Теги: #допомога #європарламент #макрофінансова
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