Пенсію для більш ніж 10 млн українців буде проіндексовано на 14% з 1 березня

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій та реалізацію заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2022 році.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Уперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. А також встановлюємо з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

Крім того, за рішенням уряду вже зараз буде проіндексовано так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише у грудні 2022 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Зокрема, передбачено, що з 1 березня 2022 року збільшиться на коефіцієнт 1,14 показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, що обліковуються для обчислення пенсії, для перерахунку пенсій, призначених відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Отже, на 14% збільшаться: розміри пенсій, призначених відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб"; розміри пенсій з інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи; розміри щомісячних компенсаційних виплат особам старше 80 років та особам, яким виповнилося 75 років.

Крім того, передбачається з 1 березня 2022 року підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків відповідно), та для осіб з інвалідністю І групи, до 2 тис 300 грн, а для осіб, які не працюють, зі страховим стажем меншої тривалості – до 2 тис 100 грн.

Також буде встановлено мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, на рівні 2 тис. 100 грн.

Збільшиться допомога на кожну дитину, яку виховують у багатодітній сім'ї, до 2 тис. 100 грн.