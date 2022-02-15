Bees Airline виводить літаки з України на вимогу лізингодавця

Авіакомпанія Bees Airline (Київ) у понеділок, 14 лютого, на вимогу лізингодавця перегнала один літак до м. Монпельє (Франція) і протягом 15-16 лютого має перегнати решту літаків, повідомляється на сайті компанії.

"На жаль, незважаючи на продовження дії страхових полісів на повітряні судна, виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України та відсутність заборони з боку Державної авіаційної служби України та іноземних авіаційних влад, власники літаків лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України. 14 лютого ми були змушені здійснити перегін одного літака до Монпельє (Франція) та сьогодні-завтра маємо перегнати решту літаків", - заявили в Bees Airline.

В авіакомпанії кажуть, що, за інформацією лізингодавця, всі літаки буде повернено їм за умови деескалації ситуації, пов'язаної з військовими ризиками.

"Наразі, незважаючи на обставини, Bees Airline спільно з партнерами продовжує свою операційну діяльність та виконує авіарейси з міжнародних аеропортів: "Київ", "Бориспіль", "Львів" та "Одеса". У зв'язку з цими форс-мажорними обставинами ми звертаємося до всіх пасажирів поставитися до можливих затримок та змін у розкладі рейсів з розумінням", - йдеться в повідомленні.

Якщо зміна розкладу не влаштовує пасажира, авіакомпанія готова запропонувати зміну дати вильоту без додаткових плат.

Раніше, 13 лютого, у Мінінфраструктурі відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП "МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Згодом, також 13 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни. Виділені кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", авіакомпанія SkyUp подала до списку сім літаків Boeing 737-800, авіакомпанія Bees Airline - чотири такі самі літаки. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) подала до списку з 12 бортів: чотири Embraer ERJ 190-100, шість Boeing 737-800 та два Boeing 737-900ER.

Комітет з питань бюджету Верховної Ради увечері 13 лютого погодив перерозподіл 16,6 млрд грн видатків держбюджету за рахунок скорочення видатків за бюджетною програмою "обслуговування держборгу" для фінансування додаткового держмеханізму страхування безпеки польотів в Україні.