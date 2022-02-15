Економіка

11:13 15.02.2022

Україна запобігла блокаді чорноморських портів

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Україна запобігла блокаді чорноморських портів

Проведені спеціальними суднами ДУ "Держгідрографія" дослідження структури дна в регіоні підтвердили безпеку судноплавства в морському коридорі між західною межею району незаконних навчань РФ та Дністровською банкою, повідомляє Міністерство інфраструктури України на своїй сторінці у Facebook.

При цьому уточнюється, що лінійною зйомкою структури дна в районі Дністровської банки було досліджено 450 км, глибина підтверджена на рівні 15-22,5 м.

"Завдяки спільним зусиллям та швидкому реагуванню ми не допустили блокування роботи чорноморських портів України. Визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою. За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість суден дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор, оминаючи зону незаконних військових навчань РФ", - повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, слова якого наводить пресслужба відомства.

Оперативну інформацію за результатами гідрографічних робіт ДУ "Держгідрографія" вже оголошено у прибережних попередженнях України та буде опубліковано в Повідомленнях мореплавців, повідомило відомство.

Крім того, наголошується, що з метою допомогти капітанам надійніше прокладати маршрут судна з урахуванням осадки та маневрових характеристик найближчим часом буде зроблена великомасштабна врізка на навігаційні карти із детальною інформацією щодо стану глибин в морському коридорі. Визначено також координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору.

"Держгідрографія" на виконання доручення Мінінфраструктури провела позапланові промірні роботи в районі Дунайської банки для пошуку безпечного проходу суден у зв'язку з блокуванням РФ рекомендованих морських шляхів до торгових портів Одеської затоки.

"На час проведення досліджень Міністерство інфраструктури рекомендувало цей маршрут для торгових суден, завдяки цьому українські порти працювали у штатному режимі. Балкер MV Melia став першим, але не єдиним судном типу Panamax, який вдало пройшов новим шляхом з порту "Південний", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #блокада #мінінфраструктури #порти #держгідрографія #кубраков
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