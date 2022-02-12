Економіка

15:24 12.02.2022

Україна в лютому імпортує 13,5-14 млн куб. м газу на добу - глава ОГТСУ

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Україна в лютому імпортує 13,5-14 млн куб. м газу на добу - глава ОГТСУ

Україна від початку лютого 2022 року імпортує 13,5-14 млн куб.м газу на добу, що вдев'ятеро перевищує середньодобовий показник січня, повідомив глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Більша частина імпорту надходить з Угорщини - в середньому 5,5 млн куб. м на добу. Це стало можливим після того, як ОГТСУ з 1 січня вперше в історії створив фізичну можливість імпорту газу з цієї країни. Близько 5 млн куб. м надходить зі Словаччини, решта - переважно віртуальним реверсом із Польщі", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Макогон також уточнив, що експорт і реекспорт газу з України від початку лютого становить 2-2, 5 млн куб. м/добу.

За його словами, тепла погода й висока ціна газу, яка спричинила зниження його використання промисловими споживачами, сильно вплинули на загальне споживання в Україні. Зокрема, 11 лютого 2022 року добове споживання становило 106 млн куб.м газу, що на 30% менше, ніж 11 лютого 2021 року (152 млн куб. м).

Як повідомлялося, імпорт природного газу в Україну з ЄС в січні 2022 року скоротився в 9,8 разу (на 394 млн куб.м) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 44,8 млн куб. м. Експорт і реекспорт газу з України в січні 2022 року становив 178 млн куб. м, що на чверть нижче, ніж у січні-2021.

Імпорт природного газу в Україну з ЄС в 2021 році скоротився в 6,2 разу (на 13,34 млрд куб.м) порівняно з 2020 роком – до 2,56 млрд куб. м. Основна частка постачань минулого року була з Угорщини – 2,198 млрд куб. м, а також зі Словаччини – 0,285 млрд куб. м і Польщі – 0,079 млрд куб. м. Імпорт переважно здійснювався віртуальним реверсом (backhaul), а його частка в загальному обсязі постачань за підсумками 2021 року становила 89%.

Експорт і реекспорт газу з України в 2021 році завдяки значним запасам на "митному складі" в ПСГ становив 2,5 млрд куб. м, зокрема в напрямку Угорщини надійшло 1,5 млрд куб. м, Словаччини – 0,6 млрд куб. м, Польщі – 0,36 млрд куб. м, Молдови – 0,07 млрд куб. м.

Теги: #газ #імпорт
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