Україна буде забезпечена нафтопродуктами у разі припинення їх постачання з Білорусі

Україна має план дій у разі припинення Білоруссю постачання нафтопродуктів, зокрема для оборонної галузі, але наразі немає передумов прогнозувати відмову сусідньої держави від них, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми маємо план дій на будь-яку ситуацію. Сьогодні всі розуміють складність процесів, що відбуваються, але ми не бачимо наразі припинення цих постачань. Білорусь постачає пальне на територію нашої країни", – сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО у п'ятницю.

Водночас він зазначив, що у разі припинення постачання нафтопродуктів із Білорусі Україна імпортуватиме їх морським шляхом.

"Єдине питання у нас на сьогодні – якщо держава-агресор перекриватиме Чорне море, тоді ми розумітимемо, що у нас є Європа, залізничним шляхом з Європи отримуватимемо це пальне", – пояснив секретар РНБО подальші дії.

Водночас Данілов наголосив, що Україна має багато партнерів, зокрема Польщу та країни Балтії, "які нам допомагають і за що ми їм дуже вдячні".