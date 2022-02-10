Економіка

19:34 10.02.2022

Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

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Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

Конфлікт із РФ, починаючи з 2014 року, щороку коштував Україні 19,9% її ВВП доконфліктного рівня, загальні збитки становлять $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 роках.

Такі дані наведено у звіті Центру економічних і бізнес-досліджень, підготовленому на замовлення уряду України.

Згідно з ним, втрати на Донбасі, де конфлікт триває, загалом становлять до $102 млрд, або до $14,6 млрд щороку. Уточнюється, що анексія Криму у 2014 році призвела до втрати Україною до $8,3 млрд щорічно.

Експерти пояснили, що конфлікт призвів до зниження довіри інвесторів до економіки України, що, у свою чергу, призвело до втрати $72 млрд інвестицій або до $10,3 млрд щорічно.

"Водночас постійне зниження експорту призвело до загальних втрат країни у розмірі до $162 млрд за період із 2014-го до 2020 року", - уточнюється в документі.

Сукупні втрати основних фондів для України в Криму та на Донбасі від знищення чи пошкодження активів становлять $117 млрд.

Крім того, загальний обсяг недоотриманих податкових надходжень за період із 2014-го до 2020 року дорівнює $48,5 млрд.

Зазначається, що у поєднанні з додатковими військовими витратами у розмірі до $14,9 млрд за період із 2014-го до 2020 року, які б за інших обставин не були потрібні, Україна мала б до $63,3 млрд більше для здійснення витрат на невійськову діяльність протягом зазначеного періоду, якби конфлікт не виник.

Теги: #рф #україна #конфлікт #збитки
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