Економіка

15:22 10.02.2022

"Київтеплоенерго" відзначає високу ефективність використання дронів для діагностики мереж

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"Київтеплоенерго" відзначає високу ефективність використання дронів для діагностики мереж

КП "Київтеплоенерго" з початку впровадження аеромоніторингу тепломереж за допомогою дрону і тепловізора у 2020 році вдалося виявити десятки потенційно аварійних ділянок, перевірити стан котелень і виявити несанкціоновані приєднання до тепломереж, повідомляється у пресрелізі компанії.

"Ми використовуємо дрони для моніторингу та діагностики стану тепломереж з минулого опалювального сезону і вже переконались у їх ефективності. Без залучення спецтехніки та персоналу ми виявляємо "слабкі" місця мереж, плануємо їх ремонт до того, як станеться порив і витік теплоносія на поверхню", – наведено слова директора СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Василя Деревицького у пресрелізі.

За його словами, аеромоніторинг добре себе зарекомендував у процесі пошуку тепловтрат і несанкціонованих врізок до мереж, оцінки стану котелень, а також формування геоінформаційної системи комплексу теплопостачання Києва.

"Цього року в планах обстежити ще як мінімум 120 об'єктів теплопостачання Києва", - зазначив Деревицький.

За інформацією "Київтеплоенерго", компанія здійснила протягом двох опалювальних сезонів ретельну діагностику майже сотні об'єктів теплопостачання і теплотрас. Взимку, за сприятливих погодних умов, підрозділ аеромоніторингу діагностує переважно тепломережі, а в міжсезоння – стан димових труб котелень, а також проводить аерофотозйомку зі складанням ортофотопланів.

Можливості дрону дають змогу формувати оптичні зображення тепломереж, плани місцевості та уточнювати розташування теплотрас. У компанії інтегрують інформацію до геоінформаційної системи (ГІС), де у вигляді цифрової карти відображено відомості про більше ніж 2,7 тис. км тепломереж і майже 200 теплоджерел.

"Зараз аеропідрозділ КП "Київтеплоенерго" працює на житловому масиві Відрадний - діагностують мережу, яка пролягає під полотном проїжджої частини без обмеження транспортного руху. А на проспекті Гузара виявили аварійну ділянку мережі на території Медмістечка і організували ремонтні роботи", – поінформували у компанії.

Як зазначили в "Київтеплоенерго", минулої зими в морози на Дарниці однією з особливо цінних стала інформація про пошкодження ізоляції та високий ризик пориву магістральної тепломережі у важкодоступному місці. Вчасно виконані ремонтні роботи допомогли уникнути відключень сотень будинків від тепла і гарячої води.

Компанія здійснює аеромоніторинг за допомогою професійного дрону DJI MATRISE 210 V2.0. Його максимальна швидкість – до 80 км/год, а встановлена дозволена висота – 120 м.

КП "Київтеплоенерго" забезпечує 90% потреб Києва у теплі й майже 60% - в електроенергії. Підприємство повністю належить Києву, є оператором системи централізованого теплопостачання міста, що охоплює дві великих газових ТЕЦ, 15 великих, 168 малих і середніх котелень, 2 800 км теплових мереж, понад 9 400 теплових пунктів і сміттєспалювальний завод "Енергія".

Теги: #дрони #київтеплоенерго #аварії
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