Економіка

13:22 10.02.2022

Гетманцев запропонував поправки до держбюджету-2022 щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн

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Гетманцев запропонував поправки до держбюджету-2022 щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн

Внести поправки до закону про держбюджет на 2022 рік щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн пропонує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відповідний законопроєкт №7012-1 зареєстровано 9 лютого на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, 8 млрд грн із зазначеної суми пропонується спрямувати на поетапне підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, ще 2,45 млрд грн – на відновлення запасів обмундирування, індивідуальних засобів захисту (шоломів та бронежителів), 1,15 млрд грн – на розвиток та формування Сил територіальної оборони.

Згідно із законопроєктом, доходи держбюджету пропонується збільшити з 1,323 трлн грн до 1,335 трлн, зокрема за загальним фондом з 1,182 трлн грн до 1,194 трлн грн, видатки з 1,499 трлн грн до 1,511 трлн грн, зокрема видатки за загальним фондом – з 1,345 трлн грн до 1,357 трлн грн.

Водночас Гетманцев не зазначає джерел збільшення доходів. Документ є альтернативним до основного законопроєкту №7012, зареєстрованого групою народних депутатів на чолі з Ярославом Железняком ("Голос") 3 лютого.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський своїм указом зобов'язав уряд розробити законопроєкти, що стосуються поступового підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та поетапного збільшення чисельності ЗСУ у період з 2022 до 2025 року на 100 тис. осіб для підвищення оборонних можливостей держави.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38974

Теги: #бюджет #зсу #гетманцев
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