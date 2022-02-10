Економіка

12:57 10.02.2022

"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Іспанії та Франції

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"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Іспанії та Франції

 "Нова пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова пошта", почала доставляти товари з онлайн-магазинів Іспанії та Франції; замовити їх можна через сайт NP Shopping, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Наші клієнти отримали прямий доступ до одних із найкращих за якістю та асортиментом товарів. Іспанія - це країна шопінгу улюблених брендів, де можна купити товари з перших колекцій значно дешевші, ніж у нас. А у французьких інтернет-магазинах легко знайти ексклюзив і порадувати себе тим, чого не знайдеш у наших магазинах, або купити на третину дешевше, ніж в Україні. Наша мета, щоб усі могли купувати товари у всьому світі так само легко та із задоволенням, як і в українських магазинах", - пояснює заступник директора з розробки продуктів та маркетингу "Нової пошти Глобал" Ольга Володіна.

У компанії зазначають, що вартість доставки замовлення залежить від ваги посилки: 0-1 кг – від $5, 1-5 кг – від $4; 5-30 кг – від $3,5.

Наразі для замовлення через сайт NP Shopping уже доступні онлайн-магазини з дев'яти країн: США, Італія, Туреччина, Китай, Велика Британія, Німеччина, Польща, Франція та Іспанія.

"Нова пошта Глобал" надає послуги міжнародної експрес-доставки з 2015 року. У 2021 році компанія доставила понад 9,3 млн міжнародних посилок, на 32% перевищивши обсяги 2020 року.

Теги: #нова_пошта #франція #іспанія #онлайн_замовлення
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