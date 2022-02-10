Економіка

10:55 10.02.2022

Суд відклав розгляд справи Коломойського проти ПриватБанку щодо визнання недійсними п'яти договорів рефінансування

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Суд відклав розгляд справи Коломойського проти ПриватБанку щодо визнання недійсними п'яти договорів рефінансування

Північний апеляційний госпсуд 9 лютого відклав розгляд апеляції ПриватБанку та Національного банку України (НБУ) на рішення суду у справі про визнання недійсними п'яти договорів рефінансування ПриватБанку 2008-2015 років та особистої поруки ексакціонера банку Ігоря Коломойського за цими договорами.

Згідно з повідомленням пресслужби, розгляд справи вкотре було відкладено на невизначений термін у зв'язку з поверненням судом нової апеляційної скарги особи, яка раніше не брала участі у справі.

"Апеляційне провадження у цій справі триває майже 600 днів за законодавчо визначених максимальних 60 днів, що свідчить про грубе порушення процесуального терміну розгляду справи", — процитувала пресслужба керівника напряму ПриватБанку із судової практики та банкрутства Олега Лазовського.

Пресслужба нагадала, що Коломойський, який на той момент був співвласником ПриватБанку, у 2016 році уклав із Нацбанком договори особистої поруки щодо погашення п'яти кредитів рефінансування ПриватБанку, отриманих у 2008-2015 роках.

У квітні 2019 року бізнесмен подав п’ять позовів до НБУ та ПриватБанку, у яких намагається оскаржити зазначені договори рефінансування та свою особисту поруку за цими договорами. У травні 2019 року всі п'ять позовів було об'єднано в одне провадження.

Господарський суд Києва 19 червня 2020 року задовольнив позов Коломойського та визнав недійсним і його особисту поруку за кредитами рефінансування, які ПриватБанк залучив до НБУ у період до націоналізації, і самі кредитні договори.

Теги: #суд #приватбанк #коломойский
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