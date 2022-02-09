Економіка

12:20 09.02.2022

Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

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Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

Україна та Литва поки що не домовилися про квоту дозволів на 2022 рік, але для недопущення зупинення автомобільного сполучення між країнами досягнуто домовленості про обмін 10 тис. універсальними дозволами та 2 тис. для перевезень до/з третіх країн.

Як повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України, цю кількість дозволів має бути передано до посольства України у Вільнюсі не пізніше ніж 9 лютого 2022 року. В Україні вони будуть орієнтовно на початку наступного тижня.

Водночас у повідомленні уточнюється, що відомство продовжує роботу для затвердження квоти дозволів, яка відповідала б потребам українських перевізників.

"Уже ініційовано проведення чергового засідання українсько-литовської змішаної комісії з питань міжнародних автоперевезень, де сторони мають погодити квоту дозволів на 2022 рік", - наголошують у Мінінфраструктури.

Теги: #транспорт #литва #автоперевізники
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