Економіка

20:06 08.02.2022

Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та гарантії на 1 млрд євро на спільні проекти

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Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та гарантії на 1 млрд євро на спільні проекти

Французька Республіка надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на спільні проекти, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Сьогодні президент Франції оголосив нову програму фінансової співпраці з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки 1,2 млрд євро від Європейського Союзу французька сторона виділяє ще 1,2 млрд євро програмного фінансування", - цитує Шурму пресслужба глави держави у вівторок.

За його словами, 200 млн. євро із цієї суми буде надано у формі кредиту, ще 1 млрд євро - у формі фінансових гарантій, під які Україна зможе отримувати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

При цьому уточнюється, що отримані у рамках програмного фінансування кошти можуть бути спрямовані на спільні, українсько-французькі проекти.

"Напрями, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково узгоджені з французькою стороною та передбачатимуть залучення французьких постачальників і підрядників", - наголосив Шурма.

 

 

Теги: #україна #розвиток #фінансування #франція
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