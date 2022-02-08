Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про ратифікацію угоди Україна-ЄС про спільний авіаційний простір

Президент України Володимир Зеленський передав Верховній Раді законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір.

Як повідомляє сайт парламенту, законопроект зареєстровано у вівторок за номером 0144.

Текст законопроекту поки що не оприлюднено.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2021 року Україна та Європейський Союз підписали Угоду про спільний авіаційний простір (САП). Рада ЄС 28 червня 2021 року дала згоду на підписання з Україною, а також іще з трьома країнами – Вірменією, Тунісом та Катаром – Угоди про спільний авіаційний простір.

Процес об'єднання українського авіаційного простору з ЄС було розпочато ще 1999 року. 12 грудня 2006 року Рада ЄС уповноважила ЄК розпочати відповідні переговори з Україною. У жовтні 2013-го сторони узгодили текст Угоди про САП, проте через зовнішньополітичні умови його підписання було відкладено на невизначений термін.