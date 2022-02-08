Економіка

15:35 08.02.2022

Зеленський заявляє про переведення в практичну стадію проєктів постачання 130 локомотивів ALSTOM на EUR900 млн та пожежної техніки Desautel на EUR300 млн

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Зеленський заявляє про переведення в практичну стадію проєктів постачання 130 локомотивів ALSTOM на EUR900 млн та пожежної техніки Desautel на EUR300 млн

Україна та Франція домовилися про постачання 130 локомотивів французької кампанії "ALSTOM Transport SA" на загальну суму EUR900 млн в Україну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми фіналізували домовленості та перевели у практичну стадію реалізацію дуже важливого проєкту щодо постачання 130 локомотивів кампанії ALSTOM на суму EUR900 млн", - сказав він на спільній із президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції в Києві у вівторок.

Він також додав, що фіналізовано домовленість про постачання в Україну 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на EUR300 млн.

 

Теги: #локомотиви #макрон #alstom #зеленський
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