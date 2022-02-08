Економіка

13:13 08.02.2022

Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

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Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро, повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT, керівник проєкту "Дія.City" Олександр Борняков.

"Криптоіндустрія має стати потужним драйвером розвитку цифрової економки України. Тільки за 2021 рік криптоіндустрія зросла вп'ятеро. Мені невідомі інші сфери економіки, які зростали б такими темпами. $33 млрд вклали венчурні інвестори в блокчейн екосистеми. Україна може стати комфортною країною для багатомільярдних компаній з усього світу", – сказав він на "Дія.Саміті" у Києві у вівторок.

За словами Борнякова, за минулий рік зросла також кількість інвестицій і стартапів.

Теги: #криптовалюта #дія #мінцифри #борняков
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