Польща у лютому знову отримує газ "Ямал-Європою" замість "Північного потоку"

Польща з початком лютого відновила відбір газу з Росії, що надходить від "Газпрому" газопроводом "Ямал-Європа", свідчать дані європейських газотранспортних операторів.

Водночас Польща скоротила імпорт газу з Німеччини реверсом газопроводом "Ямал-Європа". Країна активно витрачає запаси з підземних сховищ і якнайменше використовує ЗПГ.

У січні ціни контрактів із постачальниками (якщо в них записаний популярний індекс "на місяць вперед") були на історичному максимумі - приблизно $1300 за тисячу кубометрів, тоді як на спотовому ринку ціни пішли нижче за $1000 за тисячу кубометрів. Це змусило покупців скорочувати прийом імпортного газу та покладатися на запаси та можливості спотового ринку. У лютому співвідношення форвардних контрактів та спотових вирівнюється, у результаті відбір російського газу європейськими покупцями зростає.

У січні Польща майже припинила прийом газу "Ямал-Європою": було отримано лише 15 млн куб. м, а протягом 10 днів місяця газопровід у точці входу "Кондраткі" на території Польщі не працював зовсім. Постачання тривали лише через газовимірювальні станції Тетерівка та Високе (у сильно скороченому обсязі) на кордоні з Білоруссю та ГВС Дроздовичі на кордоні з Україною.

З настанням лютого прийом газу "Ямал-Європою" зріс до 10 млн куб. м на добу. Подвоїлися постачання через Україну газопроводом "Комарно-Дроздовичі" - тепер у середньому йде по 8 млн куб. м на добу. Найбільше газу приймається через ГВС "Високе" - 14 млн куб. м на добу після 5 млн куб. м на добу у січні.

У січні Польща активно імпортувала газ із Німеччини - було отримано 580 млн куб. м реверсом "Ямал-Європою".

Польща, як і раніше, активно витрачає запаси зі своїх підземних сховищ, за добу піднімаючи 23-24 млн куб. м. За підсумками газової доби 5 лютого їхній рівень скоротився до 62%. При цьому рівень запасів газу в ПСГ Польщі наразі, як і раніше, один із найвищих на континенті.