"Укрзалізниця" із 10 лютого знімає всі обмеження на залізничний транзит в Польщу - глава компанії

АТ "Укрзалізниця" із 10 лютого 2022 року знімає всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.

Як написав у своєму телеграм-каналі голова правління Олександр Кубраков, вибудовування відносин з польською залізницею на взаємовигідних, паритетних засадах допоможе "Укрзалізниці" наростити і транзитний, і експортний потенціал.

Він також нагадав, що наприкінці листопада на території України утворилося суттєве накопичення вагонів у напрямку Польщі.

"Найскладнішим був стик Ізов-Грубешів. За норми в 1500 вагонів, що перебувають на мережі УЗ і прямують на цей стик, бували дні, коли було і 3200. Польська залізниця на цьому стику приймала близько восьми поїздів на добу, а бували дні, коли і менше. А потрібно було б приймати 10", - зазначив Кубраков.

Він також повідомив, що командам залізниць обох країн вдалося налагодити роботу стику Ізов-Грубешів.

"Я вірю в можливість суттєвого приросту вантажообігу з Польщею. Тому ми прискореними темпами продовжуємо роботу над електрифікацією ділянки Ковель-Ізов. Це дасть змогу нам суттєво підвищити пропускну здатність цього напрямку з українського боку", - наголосив Кубраков

Він також зауважив, що після завершення робіт українською стороною неелектрифікованою залишиться польська ділянка за 1,5 км від кордону до Грубешова, і висловив упевненість в тому, що Польща в підсумку електрифікує свою ділянку.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" з'ясовувала з польською PKP причини скорочення пропускної спроможності транзиту, звинувачує поляків у значному простої вагонів.