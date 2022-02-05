Економіка

15:03 05.02.2022

"Укрзалізниця" із 10 лютого знімає всі обмеження на залізничний транзит в Польщу - глава компанії

2 хв читати
"Укрзалізниця" із 10 лютого знімає всі обмеження на залізничний транзит в Польщу - глава компанії

АТ "Укрзалізниця" із 10 лютого 2022 року знімає всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.

Як написав у своєму телеграм-каналі голова правління Олександр Кубраков, вибудовування відносин з польською залізницею на взаємовигідних, паритетних засадах допоможе "Укрзалізниці" наростити і транзитний, і експортний потенціал.

Він також нагадав, що наприкінці листопада на території України утворилося суттєве накопичення вагонів у напрямку Польщі.

"Найскладнішим був стик Ізов-Грубешів. За норми в 1500 вагонів, що перебувають на мережі УЗ і прямують на цей стик, бували дні, коли було і 3200. Польська залізниця на цьому стику приймала близько восьми поїздів на добу, а бували дні, коли і менше. А потрібно було б приймати 10", - зазначив Кубраков.

Він також повідомив, що командам залізниць обох країн вдалося налагодити роботу стику Ізов-Грубешів.

"Я вірю в можливість суттєвого приросту вантажообігу з Польщею. Тому ми прискореними темпами продовжуємо роботу над електрифікацією ділянки Ковель-Ізов. Це дасть змогу нам суттєво підвищити пропускну здатність цього напрямку з українського боку", - наголосив Кубраков

Він також зауважив, що після завершення робіт українською стороною неелектрифікованою залишиться польська ділянка за 1,5 км від кордону до Грубешова, і висловив упевненість в тому, що Польща в підсумку електрифікує свою ділянку.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" з'ясовувала з польською PKP причини скорочення пропускної спроможності транзиту, звинувачує поляків у значному простої вагонів.

Теги: #польща #укрзалізниця #кубраков
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 05.02.2022
Додаткові війська США почали прибувати до Польщі – ЗМІ

Додаткові війська США почали прибувати до Польщі – ЗМІ

21:38 04.02.2022
Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили захист суверенітету України

Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили захист суверенітету України

16:37 04.02.2022
Польський сенат ухвалив постанову на підтримку України

Польський сенат ухвалив постанову на підтримку України

16:15 04.02.2022
Варшава наступного тижня відправить в Україну перший вантаж військового призначення

Варшава наступного тижня відправить в Україну перший вантаж військового призначення

21:00 03.02.2022
Голова Єврокомісії обговорила з президентом Польщі загрозу РФ стосовно України

Голова Єврокомісії обговорила з президентом Польщі загрозу РФ стосовно України

20:05 03.02.2022
Макрон обговорив із президентом Польщі деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

Макрон обговорив із президентом Польщі деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

19:56 02.02.2022
У Польщі буде розміщено 1,7 тис. військовослужбовців США

У Польщі буде розміщено 1,7 тис. військовослужбовців США

14:58 01.02.2022
Моравецький про альянс України, Польщі та Великої Британії: Це боротьба за безпеку в регіоні

Моравецький про альянс України, Польщі та Великої Британії: Це боротьба за безпеку в регіоні

14:43 01.02.2022
Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

14:27 01.02.2022
Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу – Моравецький

Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу – Моравецький

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2022р до 2,9%

НКРЕКП на екстреному засіданні вжила низку обмежувальних заходів для стабілізації ринку електроенергії

Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

Україна викупила 10% єврооблігацій-2022 та довела викуп ВВП-варрантів до 20%

Зростання ВВП України в IV кв.-2021 прискорилося до 5,9% - Держстат

ОСТАННЄ

Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2022р до 2,9%

НКРЕКП на екстреному засіданні вжила низку обмежувальних заходів для стабілізації ринку електроенергії

Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

Україна викупила 10% єврооблігацій-2022 та довела викуп ВВП-варрантів до 20%

Україна може виплатити 1,3-2,4 млрд грн за ВВП-варантами у 2023 році - експерти

Зростання ВВП України в IV кв.-2021 прискорилося до 5,9% - Держстат

Статки Цукерберга впали майже на $30 млрд за один день, гірше було лише в Маска

Україна гарантовано пройде опалювальний сезон без перебоїв у енергопостачанні – міністр енергетики

Україна планує в лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу - глава Міненерго

"Нафтогаз" може імпортувати в лютому близько 300 млн куб. м газу - глава Міненерго

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА