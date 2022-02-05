НКРЕКП на екстреному засіданні вжила низку обмежувальних заходів для стабілізації ринку електроенергії

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на екстреному засіданні у п'ятницю ввечері вжила низку обмежувальних заходів, спрямованих на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.

Відповідні зміни внесено до карантинної постанови № 766 від 8 квітня 2020 року.

"На сьогодні у зв'язку із профіцитом, несподіваним чи очікуваним, у зв'язку з включенням 15 атомних блоків почали здійснюватися дії на ринку, які ми не можемо вітати. Хтось може називати це зловживанням. Можливо, це сильне слово, але той факт, що внутрішньодобовий ринок (ВДР) у нас за обсягами вже порівнюється з ринком "на добу вперед" (РДН), це точно нездорова ситуація. Тому ми ухвалили рішення відрегулювати її", – сказав під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Таким чином, комісія тимчасово (до 28 лютого) встановила мінімальне цінове обмеження на ВДР на рівні 105% від ціни РДН, що починає діяти із завтрашнього дня (5 лютого) на післязавтра.

Крім того, комісія повернулася до алгоритму розрахунку плати за небаланси на рівні 115% ціни РДН.

Згідно з її рішенням, за наявності профіциту системи в ОЕС адміністратор розрахунків при списанні коштів за небаланси застосовує ціну платежу за негативний небаланс на рівні 115% ціни РДН.

"Причина – бачимо зростання розміру балансуючого ринку, що є нездоровим, і тому збільшуємо відповідальність. Поки що з 5% до 15%, але далі ухвалюватимемо рішення залежно від ситуації", – пояснив Тарасюк, наголосивши, що ця норма набуває чинності з неділі, 6 лютого.

Наступним кроком НКРЕКП стало запровадження практики перевірки походження обсягів продажу е/е на добу поставок у заявках на продаж учасників ВДР/РДН, що набирає чинності з понеділка, 7 лютого.

"Це продовження нашої політики боротьби з торгівлею повітрям. Ми даємо таке право "Оператору ринку". Закликаємо всіх учасників співпрацювати між собою та з нами", – зазначив голова комісії.

Він наголосив, що терміни дії цих рішень залежатимуть від ситуації на ринку.

"Щодня моніторитимемо ситуацію і тепер щодня плануємо засідання, щоб в залежності від ситуації коригувати. Формально, лише рішення щодо обмежень на ВДР діятимуть на лютий, решта безстрокових, але це не означає, що ми їх не змінюватимемо", – зазначив Тарасюк.

Член комісії Дмитро Коваленко додав, що у випадку, "якщо ситуація не змінюватиметься так швидко, як ми розраховуємо, або не змінюватимемося взагалі, обмеження будемо посилювати".

Водночас він висловив надію на якнайшвидше ухвалення закону про REMIT, що розширює повноваження регулятора та його можливості вживати оперативних заходів.

Водночас член комісії Ольга Бабій зазначила, що з урахуванням ситуації, що склалася, найближчим часом до правил ринку будуть внесені комплексні зміни.

"Це включення до правил ринку ідентифікації поведінки учасників ринку, яке має ознаки маніпулювання, щоб вони розуміли, що будуть у повному обсязі нести відповідальність за маніпуляції. Ми напрацюємо ці норми найближчим часом", – запевнила Бабій.

Також члени комісії наголосили на необхідності внесення змін до ліцензійних умов, зокрема, діяльності "Оператора ринку", що передбачають його право проводити ідентифікацію учасників ринку.

За даними "Оператора ринку", на суботу, 5 лютого, ціна базової е/е на РДН впала відразу на 16,7%, знизившись до 1560,06 грн/МВт-год, пікова е/е коштує 2170,61 грн/|МВт -год (мінус 15,05%), нічна – 949,52 грн/МВт-год (мінус 20,32%). До цього з 2 лютого ціна е/е також демонструвала значне падіння після зниження на 14% за результатами січня та певного підвищення наприкінці січня-початку лютого.

За даними сайту ENTSO-E, у лютому імпорт е/е з Білорусі надходить в усі дні, обсяг становить від 399 МВт-год до 900 МВт-год залежно від дня та години доби.

Як повідомлялося, спочатку НКРЕКП планувала ввести обмеження щодо ВДР на рівні 100,5% від ціни е/е на РДН на засіданні 9 лютого.

В обґрунтуванні до документа зазначалося, що в результаті роботи всіх 15 атомних енергоблоків НАЕК "Енергоатом" (30 січня) та імпорту е/е з Білорусі на ринку е/е з початку лютого склався суттєвий профіцит ресурсу, що вилився у перетікання електроенергії між різними сегментами ринку із високим коливанням цін.

Зокрема, обсяг профіциту на РДН з початку лютого становить 4-6 тис. МВт, що призводить до перетікання попиту на ВДР та ринок, що балансує.

Про критичну ситуацію на ринку електроенергії для теплової генерації, що загрожує суттєвим дефіцитом ресурсу навесні та зривом підготовки до наступного опалювального сезону, напередодні заявив, зокрема, комерційний директор ПАТ "Донбасенерго" Олег Ларіонов.

"Січень, який за всіма параметрами має бути прибутковим, глибоко збитковий. Не лише у нас, а й у всієї теплової генерації. Знову в нас маніпуляції на ринку, за собівартістю виробництва е/е близько 3 грн кВт/год ціна на ринку 2,2 грн/кВт. Далі просто ніхто човна не привезе, і ми навесні залишимося без електрики", - сказав він у коментарі "Енергореформі".

Цього тижня також відбулося засідання антикризового енергетичного штабу, на якому ситуація розглядалася, але ні КМУ, ні Міненерго не оприлюднили ухвалених рішень.

Водночас, голова Міненерго Герман Галущенко запевнив, що опалювальний сезон пройде без зривів.