Україна гарантовано пройде опалювальний сезон без перебоїв у енергопостачанні – міністр енергетики

Високий рівень використання потужностей АЕС і наявність достатніх резервів генерації разом зі скороченням споживання газу та початком його імпорту є ключовими факторами, які забезпечать стабільне проходження Україною опалювального сезону 2021-2022 рр.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на пресконференції у Києві у п'ятницю.

"Все це дає нам можливість абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон, і ми абсолютно спокійно пройдемо без проблем у лютому та березні цього року", – сказав міністр.

За його словами, відмінною характеристикою цьогорічного опалювального сезону є збільшення в країні рівня споживання електроенергії та зниження обсягів використовуваного газу. Зокрема споживання електроенергії в окремі дні цієї зими почало перевищувати 25 МВт, тоді як відбір газу з ПСГ у січні становив 2,4 млрд куб. м замість прогнозованих понад 3 млрд куб. м.

Збільшені обсяги споживання електроенергії Україні вдалося покрити переважно за рахунок максимального використання потужностей атомної генерації – наразі у роботі перебувають усі 15 енергоблоків НАЕК "Енергоатом", а також стабільних та достатніх постачань вугілля на ТЕС.

"Ті обсяги, які надходять морським шляхом, є достатніми для стабільного проходження опалювального сезону і для того, щоб підтримувати на відповідному рівні запаси вугілля на складах ТЕС", – зазначив Галущенко.

Наразі, за словами міністра, резерв генерувальних потужностей в Україні становить 600 МВт - за "Енергоатомом", 400 МВт - за тепловими генкомпаніями і майже 2500 МВ – за ГЕС та ГАЕС.

"Що є важливим щодо газу, це також така подія, як початок його імпорту, і йдеться про закачування газу для стійкого проходження вже наступного опалювального сезону, і є також дуже важлива новина – це збільшення гарантованих обсягів потужності імпорту газу", – наголосив міністр.

За його словами, зокрема, було збільшено до 42 млн куб. м за добу гарантований обсяг імпорту зі Словаччини, а також встановлено на рівні 8 млн куб. м за добу обсяг імпорту з Угорщини.

"Відповідно йдеться про те, що Україна вже зараз має гарантовані обсяги можливості імпорту газу обсягом 50 млн кубометрів за добу, що є достатнім для того, щоб наповнити у відповідний спосіб газосховища для проходження наступного опалювального сезону", – зазначив Галущенко.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує імпортувати у лютому орієнтовно 300 млн куб. м газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.