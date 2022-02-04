Економіка

13:25 04.02.2022

Україна гарантовано пройде опалювальний сезон без перебоїв у енергопостачанні – міністр енергетики

2 хв читати
Україна гарантовано пройде опалювальний сезон без перебоїв у енергопостачанні – міністр енергетики

Високий рівень використання потужностей АЕС і наявність достатніх резервів генерації разом зі скороченням споживання газу та початком його імпорту є ключовими факторами, які забезпечать стабільне проходження Україною опалювального сезону 2021-2022 рр.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на пресконференції у Києві у п'ятницю.

"Все це дає нам можливість абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон, і ми абсолютно спокійно пройдемо без проблем у лютому та березні цього року", – сказав міністр.

За його словами, відмінною характеристикою цьогорічного опалювального сезону є збільшення в країні рівня споживання електроенергії та зниження обсягів використовуваного газу. Зокрема споживання електроенергії в окремі дні цієї зими почало перевищувати 25 МВт, тоді як відбір газу з ПСГ у січні становив 2,4 млрд куб. м замість прогнозованих понад 3 млрд куб. м.

Збільшені обсяги споживання електроенергії Україні вдалося покрити переважно за рахунок максимального використання потужностей атомної генерації – наразі у роботі перебувають усі 15 енергоблоків НАЕК "Енергоатом", а також стабільних та достатніх постачань вугілля на ТЕС.

"Ті обсяги, які надходять морським шляхом, є достатніми для стабільного проходження опалювального сезону і для того, щоб підтримувати на відповідному рівні запаси вугілля на складах ТЕС", – зазначив Галущенко.

Наразі, за словами міністра, резерв генерувальних потужностей в Україні становить 600 МВт - за "Енергоатомом", 400 МВт - за тепловими генкомпаніями і майже 2500 МВ – за ГЕС та ГАЕС.

"Що є важливим щодо газу, це також така подія, як початок його імпорту, і йдеться про закачування газу для стійкого проходження вже наступного опалювального сезону, і є також дуже важлива новина – це збільшення гарантованих обсягів потужності імпорту газу", – наголосив міністр.

За його словами, зокрема, було збільшено до 42 млн куб. м за добу гарантований обсяг імпорту зі Словаччини, а також встановлено на рівні 8 млн куб. м за добу обсяг імпорту з Угорщини.

"Відповідно йдеться про те, що Україна вже зараз має гарантовані обсяги можливості імпорту газу обсягом 50 млн кубометрів за добу, що є достатнім для того, щоб наповнити у відповідний спосіб газосховища для проходження наступного опалювального сезону", – зазначив Галущенко.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує імпортувати у лютому орієнтовно 300 млн куб. м газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.

Теги: #опалювальний_сезон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 19.01.2022
Понад половина опалювального сезону позаду, запаси та резерви достатні - прем'єр України

Понад половина опалювального сезону позаду, запаси та резерви достатні - прем'єр України

21:20 17.12.2021
На засіданні координаційного енергетичного штабу за участю президента обговорювалася ситуація із проходженням опалювального сезону

На засіданні координаційного енергетичного штабу за участю президента обговорювалася ситуація із проходженням опалювального сезону

09:37 11.11.2021
На час опалювального сезону можливе зниження орендної плати квартир у межах 10% - АСНУ

На час опалювального сезону можливе зниження орендної плати квартир у межах 10% - АСНУ

12:28 23.10.2021
У Києві почали підключати житлові будинки до опалення

У Києві почали підключати житлові будинки до опалення

22:11 22.10.2021
Зеленський провів засідання РНБО: Уряду протягом трьох днів доручено розпочати опалювальний сезон

Зеленський провів засідання РНБО: Уряду протягом трьох днів доручено розпочати опалювальний сезон

16:43 15.10.2021
"Нафтогаз" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону - Вітренко

"Нафтогаз" моделює різні сценарії проходження опалювального сезону - Вітренко

12:04 13.10.2021
Говорити про початок опалювального сезону в Києві зарано - КМДА

Говорити про початок опалювального сезону в Києві зарано - КМДА

14:11 29.09.2021
Міненерго планує пройти опалювальний сезон за рахунок нарощування імпорту вугілля і використання 14 з 15 енергоблоків АЕС - Галущенко

Міненерго планує пройти опалювальний сезон за рахунок нарощування імпорту вугілля і використання 14 з 15 енергоблоків АЕС - Галущенко

13:46 29.09.2021
Прем'єр України доручив міністру енергетики щодня інформувати суспільство про підготовку до осінньо-зимового періоду

Прем'єр України доручив міністру енергетики щодня інформувати суспільство про підготовку до осінньо-зимового періоду

14:37 27.09.2021
Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно

Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" може імпортувати в лютому близько 300 млн куб. м газу - глава Міненерго

Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

Ryanair може розмістити в Україні до 20 літаків за умови невторгнення РФ і привабливих пропозицій від аеропортів - СЕО

Україна і Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів

Україна й Туреччина підписали угоду про ЗВТ

ОСТАННЄ

Статки Цукерберга впали майже на $30 млрд за один день, гірше було лише в Маска

Україна планує в лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу - глава Міненерго

"Нафтогаз" може імпортувати в лютому близько 300 млн куб. м газу - глава Міненерго

Україна на три дні відключить транскордонні ЛЕП із Білоруссю, у Мінську не бояться наслідків

Туреччина зацікавлена в українських ПСГ, диверсифікації постачань енергоресурсів, ринку ВДЕ

Граничну ціну бензину та ДП в Україні на початок лютого збільшено на 1,5 грн/літр

Припинення постачання пального з Литви через Білорусь посилить енергозалежність України

Нерезиденти вивели з "митного складу" ПСГ України майже всі свої запаси

Нерезиденты вывели с "таможенного склада" ПХГ Украины почти все свои запасы

Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА