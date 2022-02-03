Припинення постачання пального з Литви через Білорусь посилить енергозалежність України

Припинення постачання литовських нафтопродуктів в Україну через заборону на їх транзит територією Білорусі суттєво не вплине на поточну ринкову ситуацію в країні, але в стратегічному плані посилить високу залежність від імпорту нафтопродуктів із Росії та Білорусі, вважають у консалтинговій групі "А-95",

За їхніми даними, у 2021 році на імпорт із Литви припало 9% постачання дизпального (690 тис. тонн), 11% бензину (265 тис. тонн) та 16% ринку авіагасу (57 тис. тонн).

"Протягом понад 20 років Литва була невеликим, але стабільним джерелом постачання нафтопродуктів. Ринок зможе замістити ці обсяги, але ми втратили один із небагатьох напрямів імпорту пального", - зазначив директор "А-95" Сергій Куюн.

За прогнозами експертів групи, український ринок зможе оперативно замістити ці обсяги пального, чому сприятиме низьке сезонне споживання та високі запаси у виробників.

Головним компенсатором литовських обсягів в "А-95" вважають білоруські НПЗ, які, зокрема, традиційно мають профіцит бензину. Збільшиться навантаження також на російський напрям і частково на НПЗ "Укртатнафта". Не виключено, що для компенсації обсягів авіапального знадобиться імпорт морем. Можливо, що відновить постачання в Україну з Польщі концерн Orlen, який втратив можливість експортувати пальне з Литви.

Головним наслідком цих перетворень стане зростання частки Росії та Білорусі на ринку. У 2021 році ці напрямки забезпечили 72% імпорту дизельного пального, а з урахуванням останніх тенденцій та литовського чинника ця частка збільшиться більш ніж до 85%. Частка Білорусі в імпорті бензину сягне 100%.

"У нас дуже небезпечна ситуація, на яку потрібно терміново реагувати. Внутрішнє виробництво можна збільшити вдвічі, перевалку пального в портах щонайменше втричі. Це дасть змогу збалансувати джерела постачання та запобігти небажаним сценаріям", - зазначив Куюн.

Він також наголосив на необхідності створення комерційних та державних запасів нафтопродуктів, особливо для потреб залізниці та армії.

Водночас експерти "А-95" не очікують цінових коливань унаслідок припинення поставок з Литви, оскільки наразі ринок перебуває на сезонному мінімумі споживання, а трейдери мають профіцитні запаси пального.

"Рівень цін на автозаправних станціях визначає уряд на основі зовнішніх котирувань, тому ціни в подальшому залежатимуть виключно від світової, а не внутрішньої кон'юнктури", - резюмували в групі.