Економіка

18:07 03.02.2022

Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

2 хв читати
Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив із президентом України Володимиром Зеленським подальші кроки, які дадуть змогу підвищити товарообіг між країнами.

"На наших переговорах ми обговорили всі аспекти наших двосторонніх відносин, розглянули кроки, які можна зробити, щоб вивести до рівня $10 млрд наш торговельний баланс, який минулого року продемонстрував зростання в 60% і досяг цифри $7,5 млрд. Щиро вірю, що угода про вільну торгівлю, яку щойно було підписано, дасть нам змогу швидко досягти цієї мети", - сказав Ердоган на спільному брифінгу з президентом України в Києві в четвер.

У свою чергу Зеленський зазначив, що товарообіг у $10 млрд – це реальна мета.

"Навіть до підписання угоди наша взаємна торгівля встановила рекорд і зросла за минулий рік до $7 млрд. Більше ніж на половину. Це доказ того, що наша мета, наша домовленість і бажання обох країн – а це $10 млрд - більше ніж реальна, - сказав президент України.

За його словами, угода про ЗВТ дасть змогу відкрити обом країнам нові можливості для бізнесу, збільшити інвестиції, прибуток і робочі місця.

Ердоган також зазначив, що одним із найважливіших стрижнів економічного співробітництва країн є турецькі інвестори в Україні.

"Ми пишаємося тим, що турецькі компанії успішно виконували й виконують в Україні інфраструктурні проекти", - зазначив він.

Ердоган подякував президентові України за довіру до турецьких компаній.

За його словами, постійно зміцнюється співпраця Туреччини та України у сфері туризму.

"Незважаючи на епідемію, минулого року ми прийняли в Туреччині понад 2 млн наших друзів. Переконаний, і цього року ми поб'ємо рекорд", - наголосив Ердоган.

Він додав, що обговорив із Зеленським становище кримських татар.

"Під час наших переговорів ми розглянули справи наших співвітчизників, насамперед кримських татар, які формують міст історичної дружби між нашими країнами. Ми переглянули з усіма подробицями наші спільні проекти, спрямовані на наших співвітчизників", - розповів Ердоган.

Президент висловив сподівання на те, що Туреччина й Україна зміцнюватимуть двосторонню співпрацю на основі девізу "заробляєш ти - заробляю я", як це було раніше й буде надалі.

Теги: #звт #зеленський #ердоган
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 03.02.2022
Туреччина має намір відкрити генеральні консульства в Харкові та Львові - Зеленський

Туреччина має намір відкрити генеральні консульства в Харкові та Львові - Зеленський

17:41 03.02.2022
Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно з Кримом - Ердоган

Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно з Кримом - Ердоган

17:37 03.02.2022
Ердоган підтвердив пропозицію провести в Туреччині переговори за участю України та РФ

Ердоган підтвердив пропозицію провести в Туреччині переговори за участю України та РФ

17:30 03.02.2022
Ердоган: Ми віримо, що конфлікт між Росією і Україною буде врегульовано мирно

Ердоган: Ми віримо, що конфлікт між Росією і Україною буде врегульовано мирно

17:12 03.02.2022
Україна й Туреччина підписали угоду про ЗВТ

Україна й Туреччина підписали угоду про ЗВТ

12:53 03.02.2022
Ердоган прибув до Києва на запрошення Зеленського

Ердоган прибув до Києва на запрошення Зеленського

12:52 03.02.2022
Подоляк: Коригування оцінок рівня ескалації з боку США – результат активності Зеленського

Подоляк: Коригування оцінок рівня ескалації з боку США – результат активності Зеленського

16:18 02.02.2022
Зеленський та Ердоган зустрінуться в четвер у Маріїнському палаці

Зеленський та Ердоган зустрінуться в четвер у Маріїнському палаці

13:13 02.02.2022
Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

18:45 01.02.2022
Зеленський обговорив з Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

Зеленський обговорив з Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ryanair може розмістити в Україні до 20 літаків за умови невторгнення РФ і привабливих пропозицій від аеропортів - СЕО

Україна і Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів

Україна й Туреччина підписали угоду про ЗВТ

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

ОСТАННЄ

Граничну ціну бензину та ДП в Україні на початок лютого збільшено на 1,5 грн/літр

Припинення постачання пального з Литви через Білорусь посилить енергозалежність України

Нерезиденти вивели з "митного складу" ПСГ України майже всі свої запаси

Нерезиденты вывели с "таможенного склада" ПХГ Украины почти все свои запасы

Ryanair може розмістити в Україні до 20 літаків за умови невторгнення РФ і привабливих пропозицій від аеропортів - СЕО

Україна і Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотних літальних апаратів

Глава Мінфіну обговорив із послом Японії можливість залучення фінансової допомоги для України

Ситуація на ринку для теплової генерації складна й потребує втручання - топменеджер "Донбасенерго"

ЄІБ занепокоєний ескалацією конфлікту з боку РФ, але зберігає проєкти в Україні без змін

"Нова пошта" знизила тарифи на доплату у разі надсилання декількох посилок в одній накладній

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА