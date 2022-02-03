Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив із президентом України Володимиром Зеленським подальші кроки, які дадуть змогу підвищити товарообіг між країнами.

"На наших переговорах ми обговорили всі аспекти наших двосторонніх відносин, розглянули кроки, які можна зробити, щоб вивести до рівня $10 млрд наш торговельний баланс, який минулого року продемонстрував зростання в 60% і досяг цифри $7,5 млрд. Щиро вірю, що угода про вільну торгівлю, яку щойно було підписано, дасть нам змогу швидко досягти цієї мети", - сказав Ердоган на спільному брифінгу з президентом України в Києві в четвер.

У свою чергу Зеленський зазначив, що товарообіг у $10 млрд – це реальна мета.

"Навіть до підписання угоди наша взаємна торгівля встановила рекорд і зросла за минулий рік до $7 млрд. Більше ніж на половину. Це доказ того, що наша мета, наша домовленість і бажання обох країн – а це $10 млрд - більше ніж реальна, - сказав президент України.

За його словами, угода про ЗВТ дасть змогу відкрити обом країнам нові можливості для бізнесу, збільшити інвестиції, прибуток і робочі місця.

Ердоган також зазначив, що одним із найважливіших стрижнів економічного співробітництва країн є турецькі інвестори в Україні.

"Ми пишаємося тим, що турецькі компанії успішно виконували й виконують в Україні інфраструктурні проекти", - зазначив він.

Ердоган подякував президентові України за довіру до турецьких компаній.

За його словами, постійно зміцнюється співпраця Туреччини та України у сфері туризму.

"Незважаючи на епідемію, минулого року ми прийняли в Туреччині понад 2 млн наших друзів. Переконаний, і цього року ми поб'ємо рекорд", - наголосив Ердоган.

Він додав, що обговорив із Зеленським становище кримських татар.

"Під час наших переговорів ми розглянули справи наших співвітчизників, насамперед кримських татар, які формують міст історичної дружби між нашими країнами. Ми переглянули з усіма подробицями наші спільні проекти, спрямовані на наших співвітчизників", - розповів Ердоган.

Президент висловив сподівання на те, що Туреччина й Україна зміцнюватимуть двосторонню співпрацю на основі девізу "заробляєш ти - заробляю я", як це було раніше й буде надалі.