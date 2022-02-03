Економіка

13:45 03.02.2022

"Нова пошта" знизила тарифи на доплату у разі надсилання декількох посилок в одній накладній

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"Нова пошта" знизила тарифи на доплату у разі надсилання декількох посилок в одній накладній

Компанія "Нова пошта" з 1 лютого знизила тарифи на додаткове місце в одній накладній.

Як повідомила пресслужба компанії у четвер, тепер для відправлень до 2 кг потрібно буде доплачувати 10 грн (замість 30 грн), до 10 кг – 30 грн (замість 50 грн), до 30 кг – 70 грн.

У "Новій пошті" розповіли, що це рішення було ухвалено після отримання зворотного зв'язку від клієнтів після зміни з початку року підходу до тарифікації на кожне додаткове місце в одній накладній. Відповідно до нього, кожну посилку оцінюють за окремим тарифом: відправлення, що має максимальну вагу – за базовим, решту – за зниженим.

"Таке рішення ухвалено, щоб клієнти могли об'єднувати свої посилки групуванням у коробки більшого розміру або палети для оптимізації витрат на доставку. Проте зворотний зв'язок, отриманий від клієнтів, показав, що не завжди є така можливість через індивідуальність бізнес-процесів" , - зазначили у компанії.

З огляду на це НП ухвалила рішення про зниження тарифу на додаткове місце у накладній.

Теги: #нова_пошта #тарифи
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