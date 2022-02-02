Економіка

19:38 02.02.2022

Середньозважена ціна е/е на РДВ в ОЕС України у 2021 році збільшилася на 54% - до 2 062,95 грн/МВт-год

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Середньозважена ціна е/е на РДВ в ОЕС України у 2021 році збільшилася на 54% - до 2 062,95 грн/МВт-год

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) на торговому майданчику "Об'єднана енергосистема (ОЕС) України" минулого року становила 2 062,95 грн/МВт-год, збільшившись порівняно з 2020 роком на 5,81%, повідомляється у звіті АТ "Оператор ринку" про роботу РДВ та ВДР (внутрішньодобовий ринок) у 2021 році.

У свою чергу ціновий індекс е/е базового навантаження (BASE) на РДВ в ОЕС України за 2021 рік становить 1 802,18 грн/МВт-год, збільшившись на 39,3%.

Водночас у Бурштинському енергоострові середньозважена ціна та індекс BASE за підсумками минулого роду зросли відповідно на 15,28% (до 1865,06 грн/МВт-год) та на 18,24% (до 1 753,13 грн/МВт-год).

"2021 рік для ринку РДВ та ВДР відзначився волатильністю цінових індексів та середньозважених цін на електроенергію в ОЕС України та незначним зниженням обсягів торгів", - зазначено у звіті.

Зокрема, мінімальне значення індексу ціни базового навантаження на РДВ в ОЕС України було зафіксовано на 4 липня на рівні 377,99 грн/МВт-год, максимальне спостерігалося на 29 листопада - 3 220,54 грн/МВт-год.

У 2021 році обсяг торгів на майданчику "Оператора ринку" становив 27,4% від загального споживання електроенергії Україною, знизившись порівняно з 2020 роком на 2 процентних пункти (п. п). При цьому загальний обсяг торгів е/е на РДВ становив 35 762,13 ГВт-год, що на 2,6% менше, ніж у 2020 році.

На ВДР було акцептовано е/е на 15,62% менше, ніж у 2020 році - 5 058,31 ГВт-год.

"Порівняно з індексами цін базового навантаження на аналогічних торгових майданчиках сусідніх європейських країн, цінові індекси BASE і в ОЕС України, і в Бурштинському енергоострові, особливо у другому півріччі 2021 року, були значно нижчими", - повідомив "Оператор ринку".

Як випливає зі звіту компанії, протягом минулого року помісячні індекси цін базового навантаження в ОЕС України були меншими в межах: від 18,7% (у листопаді) до 58,2% (у травні) від відповідного індексу у Польщі, від 0,7% (у лютому) до 60,2% (у грудні) - Румунії, від 6,1% (у лютому) до 62,7% (у грудні) - Угорщини і від 5,4% (у лютому) до 60,5% (у грудні) - Словаччини.

Теги: #ціна #енергетика #електроенергія
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