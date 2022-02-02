США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів.

"Сьогодні ми розпочинаємо роботу партнерського фонду "За сильну Україну". Це не чергова робота й не черговий початок. Це те, що нам на сьогодні дуже важливо, - публічна підтримка і довіра, як партнерів, одне до одного. Ми розуміємо, наскільки важливо і, головне, своєчасно саме тут, саме зараз розпочинати такі проекти. Це важливо для наших людей на Сході та півдні нашої країни, це важливо для всіх українців - знати й вірити, що ми не самі, ми стоїмо пліч-о-пліч", - сказала віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на заході з нагоди початку роботи фонду в Києві в середу.

Вона зазначила, що фонд має на старті 35 млн фунтів для перших проектів, які будуть спрямовані на громади, їхню стійкість, людей, які потребують підтримки і держави, і міжнародної спільноти.

"Від себе я як віцепрем'єр-міністр можу пообіцяти: кожен фунт, уся вкладена енергія і мотивація будуть використані ефективно, ми зробимо все, щоб наші зусилля мали свій результат уже цього року", - запевнила Верещук.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що партнери разом з урядом України через цей фонд віддані підтримці постраждалих від російської агресії на сході України. За її словами, Велика Британія зробить у фонд внесок обсягом 11,5 млн фунтів стерлінгів протягом 3 років.

Міністр іноземного розвитку та співробітництва Швеції Матильда Ернкранц наголосила, що фонд "Партнерство за сильну Україну" зробить свій внесок у посилення України перед обличчям російської агресії.

"Я сподіваюся, що цей фонд заповнить прогалину в підтримці України, і ми зможемо реагувати швидко, гнучко на потреби, які з'являтимуться в українців у таких важких обставинах, спричинених російською агресією проти України", - сказала Ернкранц.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що США через USAID мають намір збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів.

"Мій уряд непохитно підтримує сильну, успішну Україну, в межах якої існує безпека. Цей проект забезпечує важливий шлях до цієї мети. Ви маєте повну підтримку мого уряду, мою і всієї команди посольства США в Києві, щоб утілити це в життя", - заявила Квін.

Посол Канади в Україні Лариса Галадза наголосила, що Канада надає до фонду від 10 до 15 млн канадських доларів, щоб стримати ескалацію.

"Ми об'єднуємося з національними, регіональними місцевими установами, а також із громадянським суспільством, щоб зосередитися на потребах людей, їхніх громад, вибудувати довіру й соціальну згуртованість", - пояснила Галадза.

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд повідомив, що існує реальність конфлікту, російської окупації та гібридної війни, яка впливає на українців.

"Наше партнерство спрямоване переважно на цю реальність через надання українцям у найбільш уражених регіонах коштів для консолідації своєї громади й побудови майбутнього, що базується на цінностях свободи та демократії - цінностях, які мають превалювати в усій Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів. Безпека і стабільність України - це наша безпека і стабільність", - додав Вільд.