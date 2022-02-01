Економіка

20:10 01.02.2022

Держбюджет у січні-2022 перевиконано за доходами на 13,4% від плану

1 хв читати
Держбюджет у січні-2022 перевиконано за доходами на 13,4% від плану

Доходи державного бюджету у січні 2022 року склали 89,1 млрд грн, що на 13,4% перевищують плановий показник та на 34,6% – торішній рівень, свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

Згідно з оприлюдненою у вівторок інформацією, загальний фонд бюджету в січні отримав 78 млрд грн, що на 13,1% понад плану і на 35,5% перевищує показник січня-2021.

Як зазначило казначейство, митниця в січні поточного року принесла 32,3 млрд грн, що на 20,1% понад плану і на 46% вище за показник аналогічного місяця минулого року.

Податкові надходження у січні перевищили план на 11,4% і були вищими за січень-2021 на 29,8%, склавши 43,2 млрд грн.

За даними ДКСУ, відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у січні знизилося майже до 13 млрд грн порівняно з 17,3 млрд грн у грудні.

Доходи місцевих бюджетів минулого місяця були на 2,5% нижчими за очікуваний рівень - 27,6 млрд грн, що все ж таки на 25,5% вище за торішній показник за цей період.

Надходження від ЄСВ склали минулого місяця 26,9 млрд грн, що на 16,8% більше, ніж у січні-2020.

Як повідомлялося, доходи держбюджету в 2022 році визначено у розмірі 1,323 трлн грн., зокрема, загальний фонд - 1,182 трлн. грн., витрати - 1,499 трлн.

 

 

Теги: #виконання #держбюджет
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 27.01.2022
Рада створила ТСК щодо розслідування можливої корупції у податковій і митниці та можливих зловживань у НАК "Нафтогаз"

Рада створила ТСК щодо розслідування можливої корупції у податковій і митниці та можливих зловживань у НАК "Нафтогаз"

14:21 29.12.2021
Дефіцит держбюджету за 11 міс.-2021 становив 1,4% ВВП - прем'єр

Дефіцит держбюджету за 11 міс.-2021 становив 1,4% ВВП - прем'єр

20:43 10.12.2021
Зеленський підписав закон про держбюджет-2022

Зеленський підписав закон про держбюджет-2022

10:58 10.12.2021
Стефанчук підписав закон про держбюджет-2022

Стефанчук підписав закон про держбюджет-2022

22:21 02.12.2021
Рада виділила з держбюджету-2021 ще 19 млрд грн "Укравтодору" та 0,5 млрд грн на створення нацавіаперевізника

Рада виділила з держбюджету-2021 ще 19 млрд грн "Укравтодору" та 0,5 млрд грн на створення нацавіаперевізника

20:20 02.12.2021
Порошенко розкритикував держбюджет на 2022 рік

Порошенко розкритикував держбюджет на 2022 рік

13:54 02.12.2021
Глава Мінфіну очікує зростання дефіциту держбюджету у грудні до 3-3,5% ВВП

Глава Мінфіну очікує зростання дефіциту держбюджету у грудні до 3-3,5% ВВП

13:03 02.12.2021
Рада ухвалила держбюджет-2022

Рада ухвалила держбюджет-2022

10:20 02.12.2021
Бюджетний комітет схвалив проект держбюджету-2022 до другого читання у четвер

Бюджетний комітет схвалив проект держбюджету-2022 до другого читання у четвер

13:30 01.12.2021
Проект держбюджету-2022 до другого читання передбачає збільшення фінансування Мінкультури майже на 4 млрд грн

Проект держбюджету-2022 до другого читання передбачає збільшення фінансування Мінкультури майже на 4 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини

Ціна газу в Європі впала нижче $900/тис. куб. м на зростанні українського транзиту

ОСТАННЄ

Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

Зеленський обговорив з Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

"Нафтогаз" уже підписав низку контрактів для початку в лютому закачування газу на наступний ОЗП – Шмигаль

Голова Держпродспоживслужби Магалецька подала у відставку за станом здоров'я

ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання газу на випадок загострення відносин із РФ

ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

Ремонт траси Татарів – Кам'янець-Подільський на Івано-Франківщині планується завершити у І півріччі – Служба автодоріг

МАУ з червня відновлює 15 маршрутів, запускає нові рейси до Аліканте та Осло

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА