Держбюджет у січні-2022 перевиконано за доходами на 13,4% від плану

Доходи державного бюджету у січні 2022 року склали 89,1 млрд грн, що на 13,4% перевищують плановий показник та на 34,6% – торішній рівень, свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

Згідно з оприлюдненою у вівторок інформацією, загальний фонд бюджету в січні отримав 78 млрд грн, що на 13,1% понад плану і на 35,5% перевищує показник січня-2021.

Як зазначило казначейство, митниця в січні поточного року принесла 32,3 млрд грн, що на 20,1% понад плану і на 46% вище за показник аналогічного місяця минулого року.

Податкові надходження у січні перевищили план на 11,4% і були вищими за січень-2021 на 29,8%, склавши 43,2 млрд грн.

За даними ДКСУ, відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у січні знизилося майже до 13 млрд грн порівняно з 17,3 млрд грн у грудні.

Доходи місцевих бюджетів минулого місяця були на 2,5% нижчими за очікуваний рівень - 27,6 млрд грн, що все ж таки на 25,5% вище за торішній показник за цей період.

Надходження від ЄСВ склали минулого місяця 26,9 млрд грн, що на 16,8% більше, ніж у січні-2020.

Як повідомлялося, доходи держбюджету в 2022 році визначено у розмірі 1,323 трлн грн., зокрема, загальний фонд - 1,182 трлн. грн., витрати - 1,499 трлн.