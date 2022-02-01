Зеленський: Економіка стабілізується, надходження до бюджету у січні перевиконано на 7 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на урочистому засіданні 7-ї сесії у Верховній Раді, заявив про стабілізацію української економіки та перевиконання надходжень до бюджету у січні на 7 млрд грн.

Глава держави подякував громадянам та представникам бізнесу, які "були єдиними на тлі присутнього інформаційного поля про можливу війну з РФ і не піддались вірусу паніки".

"Наша економіка стабілізується, у фінансовій системі все під контролем, надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд, гривня почувається краще, учора зміцнилася на 30 копійок, поступово повертаємось до стабільного та запланованого курсу", - заявив Зеленський.

За його словами, майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є позитивна динаміка щодо наших облігацій. "Їхні котирування повертаються на свій колишній рівень, тому фінансовий світ оцінює майбутнє з оптимізмом", - сказав він.

Окрім того, на рекордному рівні, як зазначив Зеленський, залишаються золотовалютні резерви.

"Це захищає від різких коливань і зміцнює економічний імунітет. Так само, як і сигнали про готовність фінансової підтримки України, які ми чуємо від наших партнерів і за які я дякую Євросоюзу, США, Канаді та всім, хто незабаром буде готовий оголосити такі рішення", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, в Україні також достатньо запасів газу та вугілля.

"Уперше в історії Україна використовує весь потенціал атомної енергетики – уперше за 30 років працюють усі атомні блоки наших АЕС", – резюмував глава держави.