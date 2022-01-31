Економіка

20:38 31.01.2022

Через напруження та ескалацію з боку Росії спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів

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Через напруження та ескалацію з боку Росії спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що через напруження та ескалацію з боку Росії спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів.

"Ця ескалація агресії та особлива увага до цього питання вплинули та впливають на економічну ситуацію в Україні. Незважаючи на те, що ми позитивно і з багатьма рекордними показниками і за ВВП, і за наповненням бюджету завершили минулий рік, наразі протягом січня є спостереження про вихід нерезидентів з українських цінних паперів, ми бачимо тиск на валютний курс. Усі ці речі зумовлені єдиним фактором - напруга та ескалація з боку Росії", - сказав він на спільному брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Шмигаль зазначив, що влада прораховує можливі втрати від ескалації та заворушень на валютному ринку.

Водночас прем'єр наголосив, що і макрофінансова допомога Європейського Союзу, і програми економічної підтримки від США сприятимуть тому, що виконання та наповнення бюджету у 2022 році виконуватимуться і ситуація буде стабілізована.

У свою чергу Домбровскіс наголосив, що така швидка макрофінансова підтримка від Євросоюзу якраз пов'язана з тим, щоб дати сигнал інвесторам, які виходять з України, що ЄС продовжуватиме всебічно підтримувати Україну.

Теги: #рф #цінні_папери #вихід
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