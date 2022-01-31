Економіка

20:33 31.01.2022

Рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого

1 хв читати
Рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляє, що рішення щодо надання Україні чергової фінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого.

"Ми підтримуватимемо Україну і в короткостроковій, і в середньостроковій перспективі. Саме для цього завтра буде підписано рішення про те, що Єврокомісія надає Україні надзвичайну макрофінансову підтримку у розмірі 1,2 млрд євро", - сказав він на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у понеділок у Києві.

Він наголосив, що для того щоб Єврокомісія могла найближчим часом надати перший транш у 600 млн євро, це рішення має бути проведено через Європарламент, після чого має бути підписано меморандум про взаєморозуміння щодо напрямів фінансування цих коштів.

Домбровскіс зазначив, що ця підтримка пов'язана з програмами, які Україна має із МВФ.

Як повідомлялося, 24 січня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні у розмірі EUR1,2 млрд.

Теги: #єврокомісія #допомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 30.01.2022
Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

19:18 28.01.2022
Україна не просила США надати своїх військових для оборони – член Палати представників Конгресу США

Україна не просила США надати своїх військових для оборони – член Палати представників Конгресу США

15:33 28.01.2022
ЄК має надати свій висновок на сертифікацію німецьким регулятором "Північного потоку 2" - представник

ЄК має надати свій висновок на сертифікацію німецьким регулятором "Північного потоку 2" - представник

07:30 28.01.2022
США продовжать надавати допомогу Україні

США продовжать надавати допомогу Україні

19:28 27.01.2022
Кулеба обговорив питання економічної та фінансової допомоги Україні з главою датського уряду

Кулеба обговорив питання економічної та фінансової допомоги Україні з главою датського уряду

17:07 25.01.2022
В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

В Україну прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ

11:37 25.01.2022
Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США наприкінці січня створять фонд допомоги Україні

Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США наприкінці січня створять фонд допомоги Україні

11:23 25.01.2022
Україна чекає на третій борт із летальним озброєнням від США – Резніков

Україна чекає на третій борт із летальним озброєнням від США – Резніков

10:27 25.01.2022
Австралія не відправлятиме військових в Україну, проте готова надати допомогу у сфері кібербезпеки – глава МЗС

Австралія не відправлятиме військових в Україну, проте готова надати допомогу у сфері кібербезпеки – глава МЗС

13:33 24.01.2022
Єврокомісія надасть Україні допомогу в EUR1,2 млрд на тлі зростання напруженості біля її кордонів

Єврокомісія надасть Україні допомогу в EUR1,2 млрд на тлі зростання напруженості біля її кордонів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через напруження та ескалацію з боку Росії спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів

Правління НБУ 20 січня встановило облікову ставку 10% усупереч рішенню КМП напередодні про 11%

"Енергоатом" і Westinghouse переводять енергоблоки АЕС на 18-місячні паливні кампанії

"Енергоатом" уперше в історії запустив у роботу всі 15 енергоблоків

Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

ОСТАННЄ

Через напруження та ескалацію з боку Росії спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів

Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

Промвиробництво в Україні у 2021 році зросло на 1,1% після спаду на 5,2% у 2020-му - Держстат

Правління НБУ 20 січня встановило облікову ставку 10% усупереч рішенню КМП напередодні про 11%

Тарифи на електроенергію "вбивають" українську промисловість - депутат Кулініч

Проєкт 2-го терміналу СПГ у Греції отримав остаточне інвестиційне рішення

"Енергоатом" і Westinghouse переводять енергоблоки АЕС на 18-місячні паливні кампанії

"Енергоатом" уперше в історії запустив у роботу всі 15 енергоблоків

Запаси газу в Європі впали нижче 40% – ринок витрачає запаси, щоб скоротити дорогий імпорт

Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА