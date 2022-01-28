Економіка

17:23 28.01.2022

Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

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Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

Україна витратить на стабілізацію економічної ситуації щонайменше $4-5 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо приблизно $4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна", - сказав Зеленський на брифінгу із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю у Києві.

Президент наголосив, що Захід, надаючи Україні фінансування і допомогу, дає відповідний сигнал про підтримку країни.

"Але питання все-таки не в сумі, а в тому, що вірять економіці України й дають відповідні сигнали", – сказав Зеленський.

Теги: #зеленський #економіка
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