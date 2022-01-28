Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд - Зеленський

Україна витратить на стабілізацію економічної ситуації щонайменше $4-5 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо приблизно $4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна", - сказав Зеленський на брифінгу із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю у Києві.

Президент наголосив, що Захід, надаючи Україні фінансування і допомогу, дає відповідний сигнал про підтримку країни.

"Але питання все-таки не в сумі, а в тому, що вірять економіці України й дають відповідні сигнали", – сказав Зеленський.