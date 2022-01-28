Україна та Канада анонсували переговори про оновлення Угоди про ЗВТ

Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко та міністр зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг під час онлайн-зустрічі 27 січня анонсували проведення переговорів щодо модернізації Угоди про вільну торгівлю (ЗВТ) між Канадою та Україною (CUFTA).

"Під час майбутніх переговорів щодо модернізації CUFTA Канада та Україна обговорять можливість розширення співпраці у багатьох аспектах. Зокрема, у сфері послуг, інвестицій, електронної торгівлі, працевлаштування та навколишнього середовища", – зазначено у повідомленні Міністерства економіки.

"Сторони мають намір забезпечити рівні можливості для міжнародної торгівлі, особливо для підприємств малого та середнього бізнесу", - додало міністерство.