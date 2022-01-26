Економіка

18:52 26.01.2022

Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС

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Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС

Україна планує співпрацювати з французькою Electricite de France SA (EDF) під час будівництва в країні нових блоків атомних електростанцій (АЕС), повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма за підсумками переговорів із французькою делегацією у Києві у середу.

"Йдеться про будівництво нових блоків. Безумовно, ці блоки будуть незалежні від РФ і з точки зору палива, і з точки зору технологій. У нас були розмови про мобільні атомні реактори, були розмови про технології зберігання палива", - сказав він в ефірі телеканалу "Рада" у середу.

"У нас є великі плани розвитку атомної енергетики і в рамках "зеленого переходу", і в рамках розширення електроспоживання. Наразі ми відпрацьовуємо програму співпраці з EDF. Про деталі трохи пізніше повідомимо", - додав Шурма.

EDF управляє понад 70 ядерними реакторами, зокрема 58 у Франції, і входить до найбільших у світі операторів АЕС. Крім того, EDF належать пакети акцій генеруючих компаній у багатьох країнах Європи, США, Бразилії, Чилі, Мексиці, Китаї, Індії, Марокко.

Теги: #франція #україна #аес
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