Економіка

12:44 25.01.2022

"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

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"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

 НАК "Нафтогаз України" у разі потреби має намір імпортувати газ у тих обсягах, які потрібні для гарантування безпеки його постачання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"З лютого "Нафтогаз" у разі потреби імпортуватиме газ у тих обсягах, які потрібні для гарантування безпеки його постачання", - сказав Галущенко на брифінгу у Києві у вівторок.

При цьому він зазначив, що наразі "запаси газу є достатніми для проходження ОЗП".

Як повідомлялося, Україна з опалювального сезону, що розпочався 2 жовтня 2021 року, до 23 січня 2022-го знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 36,9% (на 6 млрд 900,5 млн куб. м) - до 11 млрд 799,6 млн куб. м.

Теги: #нафтогаз #міненерго #імпорт #газ #галущенко
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