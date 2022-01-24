Президент Єврокомісії оголосила про новий пакет фіндопомоги Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що Європейський Союз виділить Україні новий пакет фінансової допомоги.

Відповідну заяву вона оприлюднила в понеділок на своїй сторінці у Twitter.

"ЄС підтримує Україну. Ми тверді у своїй рішучості. Я оголошую про новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених кредитів і грантів, для підтримки України в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - заявила президент ЄК.

У текстовій заяві, поширеній Єврокомісією, фон дер Ляєн нагадала, що минулої п'ятниці вона розмовляла з президентом України Володимиром Зеленським, щоб "оцінити ситуацію в Україні, створену агресивними діями Росії".

"Ми обговорили, як ЄС міг би продовжувати підтримувати Україну і в найближчій, і у середньостроковій перспективі... Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги країні, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів. По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги розміром EUR1,2 млрд. Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також висловила сподівання, що Європейська рада та Європейський парламент схвалять це рішення якнайшвидше.

"Потім ми розпочнемо швидку виплату першого траншу в розмірі EUR600 млн. Більше того, ми невдовзі розпочнемо роботу над другою, більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль з модернізації країни. По-друге, цього року комісія майже подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще EUR120 млн. Ця підтримка зміцнить зусилля України з державного будівництва та стійкості", - переконана президент ЄК.

Вона також повідомила, що ЄК продовжить інвестувати в майбутнє країни "завдяки нашому інвестиційному плану".

"Цей план спрямований на залучення інвестицій у розмірі понад EUR6 млрд. Дозвольте мені ще раз прояснити: Україна — вільна та суверенна країна. Вона робить свій власний вибір. ЄС і надалі стоятиме на її боці", - наголосила фон дер Ляєн.