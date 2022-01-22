Економіка

22:05 22.01.2022

Єврокомісар з енергетики серед причин високих цін на газ назвала геополітичну напруженість

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Єврокомісар з енергетики серед причин високих цін на газ назвала геополітичну напруженість

Член Єврокомісії (ЄК) з енергетики Кадрі Сімсон бачить серед факторів безпрецедентно високих цін на газ геополітичні.

"Цьогорічний період надзвичайно важливий для енергетичного сектора в ЄС. Нині і в короткостроковій перспективі ми матимемо справу з високими цінами на енергію. Цінами, завищеними в результаті геополітичної напруги", - заявила Сімсон на пресконференції в суботу у французькому місті Ам’єн, де відбулася неформальна зустріч міністрів енергетики країн ЄС.

Вона повідомила, що учасники наради, яка відбувалася під французьким головуванням, обговорювали постачання ЄС газом та його надійність. "Споруди для зберігання запасів (газу) є недостатніми в Європейському союзі. Багато міністрів зазначили, що становище на східному кордоні (ЄС) і також позиція Росії вплинули на ситуацію на європейському енергетичному ринку", - сказала член ЄК.

"Останнім часом ми спостерігали, як ціни на газ досягли історично високого рівня. Це не залишилося без наслідків для цін на енергію в Європі. Споживачі, підприємства у Європейському союзі мають проблеми з оплатою власних рахунків", - зазначила єврокомісар.

Уряди країн ЄС вжили заходів для компенсації цього зростання цін, продовжила вона. Так, 22 країни Євросоюзу для опору ситуації на ринку енергії скористалися набором інструментів, що містить податкові полегшення, розробленим і запропонованим у жовтні минулого року Єврокомісією. Такі заходи допомогли у складному становищі кільком мільйонам малих і середніх підприємств і 70 млн домашніх господарств.

За її даними, ці заходи, вжиті державами-членами, щоб захистити споживачів, становлять понад 21 мільярд євро. Це, вважає Сімсон, значні засоби, які допомогли послабити наслідки зростання цін.

"Але цього недостатньо, щоб вийти з глухого кута, що виник через кілька факторів, зокрема, міжнародних і геополітичних", - зазначила єврокомісар з енергетики.

Вона додала: "Європа має диверсифіковану та надійну газову інфраструктуру та механізми солідарності для надзвичайних випадків, але залишатимемося пильними, посилюючи нашу солідарність, щоб захиститися від будь-якої несподіванки".

 

 

Теги: #єс #ціна_газ #причина
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