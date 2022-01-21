Економіка

16:09 21.01.2022

Гетманцев анонсував "кадрові рішення" у податковій і Нацполіції за підсумками боротьби з нелегальним ринком тютюну

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Гетманцев анонсував "кадрові рішення" у податковій і Нацполіції за підсумками боротьби з нелегальним ринком тютюну

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував "кадрові рішення" в Державній податковій службі та Національній поліції за підсумками результатів боротьби з нелегальним ринком тютюну в січні.

"Ми прийматимемо кадрові рішення. За підсумками січня у нас уже є домовленості прийняти кадрові рішення в найгірших сферах щодо акцизу - в податковій і за лінією МВС, Національної поліції", – сказав він під час зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) у п'ятницю, відповідаючи на запитання щодо боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів.

Говорячи про заходи боротьби з тіньовим ринком, він зазначив, що було встановлено "прозорий контакт" співробітників податкової та Нацполіції у сфері протидії реалізації підакцизних товарів.

"Це ми почали в грудні. МВС це почало в листопаді. Ми вже бачимо підвищення відрахувань від акцизного податку. На жаль, щодо тютюнового акцизу серед трьох видів підакцизної продукції ситуація найгірша. Але ситуація виправлятиметься", - зазначив він.

При цьому голова комітету зазначив, що законопроекти щодо криміналізації товарної контрабанди рекомендовані до другого читання.

"Вдалося (до другого читання - ІФ) дещо пом'якшити текст цього законопроекту (№5420 - ІФ). Це компромісний варіант, ми його підтримуватимемо", – сказав Гетманцев.

Теги: #гетманцев #кадри
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