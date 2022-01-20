Імпорт е/е в 2021 р. склав трохи більше за 1% споживання, найбільшим експортером стала Білорусь

Імпорт електроенергії в Україну 2021 року становив 1,69 млрд кВт-год, або 1,1% загального енергоспоживання (брутто), повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії на сайті в четвер, найбільшим експортером ресурсу стала Білорусь, звідки було поставлено 1,18 млрд кВт-год, або 69,5% загального імпортного ресурсу. На другому місці – Словаччина з 308 млн. кВт-год (18,2%).

Три чверті імпортного ресурсу припало на зону "ОЕС України" – до білоруської електроенергії додалося 101,9 млн кВт-год із РФ.

У НЕК зазначили, що пік імпорту спостерігався у лютому – 509,3 млн. кВт-год, а єдиним місяцем, у якому він взагалі не здійснювався, був жовтень.

В "Укренерго" нагадали, що з 26 травня до 1 листопада 2021 року імпорт з Білорусі та Росії не здійснювався через обмеження доступної пропускної спроможності міждержавних перерізів, що послідували за відповідними рішеннями енергорегулятора.

За даними сайту ENTSO-E, у січні 2022 року імпорт е/е з Білорусі здійснюється на потужності від 399 до 900 МВт залежно від години доби. Всю доступну пропускну спроможність міждержавних перерізів – 900 МВт у цьому напрямі на місячному аукціоні викупило ТОВ "Трейденергоресурс", яке почало постачати ресурс з Білорусі наприкінці минулого року.

Щодо експорту електроенергії, то за даними "Укренерго", 72% експортного ресурсу, що склав 3,49 млрд кВт-год у 2021 році, було здійснено з зони "Острів Бурштинської ТЕС" до Словаччини, Румунії та Угорщини і лише 28,1% з ОЕС України – до Польщі та Молдови.

Пік експорту припав на березень – 504,1 млн. кВт-год, мінімум спостерігався у лютому – 6,6 млн. кВт-год.

Найбільші обсяги – 1,57 млрд кВт-год або 44,9% загального обсягу було експортовано до Угорщини, на другому місці Польща – 819,6 млн кВт-год.

Разом із тим, в "Укренерго" звернули увагу, що експорт української електроенергії переважно здійснювався до країн ЄС, куди поставлено 95,4% загального експортного ресурсу (3,33 млрд кВт-год).

Як повідомлялося, Україна у 2021 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1 млрд 258,7 млн кВт-год) порівняно з 2020 роком – до 3 млрд 495,4 млн кВт-год.

Зокрема, постачання з "енергоострова Бурштинська ТЕС" у напрямі Угорщини, Словаччини та Румунії знизилися на 16,7% (на 505,7 млн кВт-год) – до 2 млрд 514,4 млн кВт-год.

Постачання електроенергії до Польщі зменшилося на 44,8% (на 664,5 млн кВт-год) порівняно з 2020 роком – до 819,6 млн кВт-год.

Експорт електроенергії до Молдови знижено на 3,4% (на 5,7 млн кВт-год) – до 161,4 млн кВт-год.

У Білорусь і РФ постачання 2021-го не здійснювалося (проти 82,8 млн кВт-год до Білорусі 2020-го).

Крім того, Україна у 2021 році знизила імпорт електроенергії на 25,9% (на 591,3 млн кВт-год) порівняно з 2020 роком – до 1 млрд 693,6 млн кВт-год. У т.ч. з Білорусі поставлено 1 млрд 176,6 млн кВт-год, Словаччини – 308 млн кВт-год, Росії – 101,9 млн кВт-год, Угорщини – 66,4 млн кВт-год, Румунії – 40,6 млн кВт-год.

У рамках технологічних перетікань, пов'язаних із паралельною роботою ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та споживання тупикових районів, минулого року з РФ надійшло 53,1 млн. кВт-год електроенергії, з Білорусі – 0,4 млн. кВт-год.

Аварійні поставки за цей період зі Словаччини склали 4,1 млн кВт-год, з Білорусі – 13,2 млн кВт-год, до Білорусі – 0,4 млн кВт-год, до Польщі – 9,4 млн кВт-год.