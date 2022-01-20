Економіка

14:27 20.01.2022

НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

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НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

Національний банк (НБУ) в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів, обсяг яких із серпня становив $5 млн, повідомив центробанк на сайті в четвер.

"Національний банк надалі використовуватиме механізм валютних інтервенцій для згладжування надмірних коливань на ринку. Водночас НБУ прийняв рішення в найближчі квартали утриматися від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів (із серпня 2021 року їхній обсяг становить $5 млн)", – зазначив центробанк у повідомленні.

Теги: #курс #нбу #валюта
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