НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

Національний банк (НБУ) в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів, обсяг яких із серпня становив $5 млн, повідомив центробанк на сайті в четвер.

"Національний банк надалі використовуватиме механізм валютних інтервенцій для згладжування надмірних коливань на ринку. Водночас НБУ прийняв рішення в найближчі квартали утриматися від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів (із серпня 2021 року їхній обсяг становить $5 млн)", – зазначив центробанк у повідомленні.