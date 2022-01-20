УЗ з'ясовує з польською PKP причини скорочення пропускної спроможності транзиту, звинувачує поляків у значному простої вагонів

АТ "Укрзалізниця" перебуває у переговорному процесі щодо вирішення фінансово-логістичної проблеми, яка ускладнилася наприкінці 2021 року.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в "Укрзалізниці", у 2021 році обсяг перевезень з Китаю до Польщі значно зріс – із 40 поїздів у 2020 році до 124 поїздів у 2021-му.

"Збільшення транзиту в часі поєдналося з проєктом електрифікації ділянки Ковель-Ізов-Держкордон та ремонтно-колійними роботами на відрізку Знам'янка-Здолбунів. Саме через ці роботи пропускна спроможність транзиту в напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу", - зазначають у компанії.

Після завершення ремонтних робіт і модернізації транзит до/з Польщі стане значно ефективнішим, а інфраструктурна мережа зможе краще забезпечити потреби в транзиті.

"Ситуація ще більше покращиться, якщо польський партнер - компанія PKP - також докладе зусиль до електрифікації своєї частини ділянки, яка становить 1,5 км (для порівняння: Україна електрифікує ділянку завдовжки 94 км)", - зазначило джерело.

За даними "Укрзалізниці", ризик запровадження вимушеної заборони на вантаження вагонів, яку планували застосувати з 20 січня, зумовлений тим, що станом на початок 2022 року проблема обмеження пропускної спроможності транзиту та зростання транзиту з Китаю також призвела до значного простою вагонів УЗ, які перебувають на території Польщі.

Щоб дати переговорникам час вирішити цю фінансово-логістичну проблему, компанія перенесла запровадження конвенції на обмеження вагонів на 10 лютого.

"Водночас плата за використання цих вагонів нараховується за умовами договору, підписаного ще у 2009 році за ставками, які на сьогодні нижчі за ринкові (в середньому на 301,32 грн на місяць). Отже, "Укрзалізниця" не лише інвестує в покращення транзитної інфраструктури, а й недоотримує дохід від використання вагонів. Сума недоотриманого доходу становить 4 млн грн на місяць", - наголосило джерело в УЗ.

Українська залізнична компанія з грудня провадить переговори з польським партнером щодо зміни вартості використання вагонів та приведення ставок до ринкових.

Запровадження конвенції на обмеження вантаження вагонів УЗ із призначенням на адресу PKP залишиться єдиним способом зупинити зростання збитків компанії, якщо переговори щодо вирівнювання ставок зайдуть у глухий кут.

У свою чергу "Польські державні залізниці" (Polskie Koleje Panstwowe, PKP SA) очікують, що "Укрзалізниця" скасує блокування транзитних вантажів та відмовиться від планів обмежити експорт з України до Польщі у вагонах, що належать УЗ.

Як зазначено на сайті PKP, з 30 листопада 2021 року "Укрзалізниця" запровадила заборону на приймання до перевезення всіх відправлень, що прямують до Польщі транзитом через Україну з/до: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Китаю, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Молдови та Естонії. Водночас у переліку транспортних обмежень польська сторона також зазначає плани щодо тотального обмеження експорту з України до Польщі у вагонах, що належать УЗ, з датою набуття чинності з 1 січня з пізнішим перенесенням на 20 січня 2022 року.

"Запроваджені українською стороною обмеження не лише позбавляють самі залізниці доходів, паралізують виконання комерційних контрактів, а й завдають шкоди розвитку залізничного транспорту як екологічного виду транспорту загалом. З цих причин ми очікуємо, що "Укрзалізниця" негайно відмовиться від шкідливої діяльності та скасує обмеження руху", - зазначено в повідомленні на сайті PKP.

Поляки зазначають, що спочатку поряд із вищезгаданими "транзитними" обмеженнями "Укрзалізниця" також запровадила обмеження на транзит до Словаччини, Чехії та Австрії, проте за кілька днів ці обмеження було знято.

"Польські державні залізниці" наголошують, що такі дії означають: обмеження поширюється лише на Польщу – найбільшого європейського торговельного партнера України.

"Спочатку як причини запроваджених транспортних обмежень, спрямованих на Польщу, називали періодично обмежувану пропускну спроможність української залізничної мережі та скупчення відправлень, що очікують перевалки з УЗ на PKP. Під час консультацій між головою правління PKP SA та УЗ з'ясувалося, що таких перешкод насправді немає, а польську сторону було поінформовано про те, що скасування запроваджених обмежень не входить до компетенції "Укрзалізниці", - заявляє польська сторона.

На думку PKP SA, запроваджена блокада суперечить міжнародній конвенції Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) та двостороннім угодам у сфері залізничного транспорту.