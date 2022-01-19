Економіка

10:06 19.01.2022

Транзит газу через Україну у першій половині січня мінімальний за останні чотири роки

2 хв читати
Транзит газу через Україну у першій половині січня мінімальний за останні чотири роки

Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України 1-16 січня 2022 року становить 52,4 млн куб. м, що є мінімальним за останні чотири роки, повідомив голова ОГТСУ Сергій Макогон.

"Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, незважаючи на таку можливість. До речі, за 16 діб січня 2019-го середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му - 83,4 млн куб. м, 2021-го - 124,6 млн куб. м, 2022-го - загалом 52,4 млн куб. м газу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Висновки напрошуються самі за себе: "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період, тиск на Європу для запуску "Північного потоку-2" продовжується", - резюмував Макогон.

Як повідомлялося, транзит природного газу через ГТС України у 2021 році становив 41,6 млрд куб. м, що на 25,4% менше, ніж 2020-го (55,8 млрд куб. м).

Зокрема, транспортування у західному напрямку у 2021 році знизилося на 26% - до 38,017 млрд куб. м газу, зокрема до Словаччини воно становило 27,378 млрд куб. м (-29%), Угорщини - 6,799 млрд куб. м (-29%), Польщі - 3,84 млрд куб. м (-26%), а у південному напрямку зменшилося на 8% - до 3,582 млрд куб. м, зокрема до Молдови воно становило 3,188 млрд куб. м (+6%), Румунії - 0,394 млрд куб. м (-56%).

Загалом у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з РФ (40 млрд куб. м відповідно до контракту, ще 4,4 млрд куб. м - на місячних та добових аукціонах), але використано лише 41,6 млрд куб. м.

Загалом потужності української ГТС у 2021 році було використано менше ніж на 30%.

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє обов'язкова "броня" для "Газпрому" - 40 млрд куб. м (109,6 млн куб. м за добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м за добу) у 2020 році.

Пропускна спроможність ГТС України на вході становить 281 млрд куб. м, на виході - 146 млрд куб. м.

Теги: #газ #транзит
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:02 18.01.2022
"Північний потік-2" не можна запроваджувати через агресивні дії РФ

"Північний потік-2" не можна запроваджувати через агресивні дії РФ

19:18 18.01.2022
Для імпорту газу в Україну з ЄС у лютому заброньовано майже 200 млн. куб. м потужностей

Для імпорту газу в Україну з ЄС у лютому заброньовано майже 200 млн. куб. м потужностей

17:08 18.01.2022
Прем'єр Молдови не виключила впровадження режиму НС в енергетиці через брак газу

Прем'єр Молдови не виключила впровадження режиму НС в енергетиці через брак газу

15:39 18.01.2022
Німеччина зацікавлена у продовженні газового транзиту через Україну - канцлер ФРН

Німеччина зацікавлена у продовженні газового транзиту через Україну - канцлер ФРН

20:04 16.01.2022
У Харківській області двоє людей задихнулись у результаті отруєння чадним газом

У Харківській області двоє людей задихнулись у результаті отруєння чадним газом

14:15 14.01.2022
Міненерго очікує від виробників соціальних продуктів заявки на участь у торгах щодо газу до 16:00 п'ятниці

Міненерго очікує від виробників соціальних продуктів заявки на участь у торгах щодо газу до 16:00 п'ятниці

11:19 14.01.2022
"Нафтогаз" стурбований ризиками балансування газотранспортної системи

"Нафтогаз" стурбований ризиками балансування газотранспортної системи

21:03 13.01.2022
Ціна газу для Молдови на 70% визначається ціною нафти та на 30% Front Month Index - віцепрем'єр

Ціна газу для Молдови на 70% визначається ціною нафти та на 30% Front Month Index - віцепрем'єр

20:43 13.01.2022
Спікер парламенту Молдови допустив запровадження режиму НС в енергетиці через шалені ціни на газ

Спікер парламенту Молдови допустив запровадження режиму НС в енергетиці через шалені ціни на газ

19:40 13.01.2022
Прем'єр України доручив Міненерго щотижня готувати план-графік постачання/споживання газу

Прем'єр України доручив Міненерго щотижня готувати план-графік постачання/споживання газу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обсяги продажу гривневих ОВДП упали до 119 млн грн, Мінфін зберіг ставки

Падіння євробондів України у вівторок призупинилося, акції продовжили зниження

Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через упровадження фіскалізації з 1 січня

ЄС зняв карантинні обмеження на ввезення української курятини – Держпродспоживслужба

Україна може пройти 2022 рік без нової програми з МВФ – Гетманцев

ОСТАННЄ

Естонія і Латвія думають про екстрені заходи підтримки громадян та економіки в умовах енергокризи

Обсяги продажу гривневих ОВДП упали до 119 млн грн, Мінфін зберіг ставки

Падіння євробондів України у вівторок призупинилося, акції продовжили зниження

Виробники "соціальних" продуктів викупили майже 510 тис. куб. м газу на других торгах УЕБ

Розрахунок ціни е/е для малих непобутових споживачів здійснюватиметься на базі цінового індексу РДД

Samsung відкрила в Україні офіційний інтернет-магазин

Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через упровадження фіскалізації з 1 січня

"Епіцентр К" залучив $120 млн кредиту від ЄІБ для сільськогосподарської діяльності

Полтавська область у рамках "Великого будівництва" хоче у 2022 році реалізувати 19 проектів

Кількість скарг до бізнес-омбудсмена у 2021 році збільшилася на 26% - Ващук

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА