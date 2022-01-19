Транзит газу через Україну у першій половині січня мінімальний за останні чотири роки

Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України 1-16 січня 2022 року становить 52,4 млн куб. м, що є мінімальним за останні чотири роки, повідомив голова ОГТСУ Сергій Макогон.

"Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, незважаючи на таку можливість. До речі, за 16 діб січня 2019-го середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му - 83,4 млн куб. м, 2021-го - 124,6 млн куб. м, 2022-го - загалом 52,4 млн куб. м газу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Висновки напрошуються самі за себе: "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період, тиск на Європу для запуску "Північного потоку-2" продовжується", - резюмував Макогон.

Як повідомлялося, транзит природного газу через ГТС України у 2021 році становив 41,6 млрд куб. м, що на 25,4% менше, ніж 2020-го (55,8 млрд куб. м).

Зокрема, транспортування у західному напрямку у 2021 році знизилося на 26% - до 38,017 млрд куб. м газу, зокрема до Словаччини воно становило 27,378 млрд куб. м (-29%), Угорщини - 6,799 млрд куб. м (-29%), Польщі - 3,84 млрд куб. м (-26%), а у південному напрямку зменшилося на 8% - до 3,582 млрд куб. м, зокрема до Молдови воно становило 3,188 млрд куб. м (+6%), Румунії - 0,394 млрд куб. м (-56%).

Загалом у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з РФ (40 млрд куб. м відповідно до контракту, ще 4,4 млрд куб. м - на місячних та добових аукціонах), але використано лише 41,6 млрд куб. м.

Загалом потужності української ГТС у 2021 році було використано менше ніж на 30%.

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє обов'язкова "броня" для "Газпрому" - 40 млрд куб. м (109,6 млн куб. м за добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м за добу) у 2020 році.

Пропускна спроможність ГТС України на вході становить 281 млрд куб. м, на виході - 146 млрд куб. м.