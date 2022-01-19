Естонія і Латвія думають про екстрені заходи підтримки громадян та економіки в умовах енергокризи

Естонія та Латвія опрацьовують екстрені заходи підтримки населення та бізнесу в умовах різкого зростання цін на електроенергію.

ЕСТОНІЯ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у вівторок представила Рійгікогу огляд уже вжитих або ще заходів, що розглядаються, щодо боротьби з кризою на енергоринку і запевнила, що держава допоможе населенню, повідомляє агентство BNS з посиланням на пресслужбу уряду.

Виступаючи з доповіддю перед депутатами, Каллас сказала, що значна частина світу з осені у стані шоку стежить за тим, що відбувається з цінами на енергію. "Цей шок і переляк стали приголомшливою реальністю, що позначилася на рахунках багатьох жителів Естонії та підприємств. Тим більше приголомшливою, що мало хто міг задовго передбачити це зростання цін", - сказала вона.

Прем'єр-міністр запевнила, що уряд не залишить жителів Естонії наодинці з цією проблемою.

Каллас зазначила, що ще у жовтні 2021 року уряд розробив інструменти підтримки громадян і бізнесу обсягом 245 млн євро. Було скасовано підвищення акцизів, заплановане ще за минулого уряду, на 50% знижено ціну мережевої послуги на електрику і на 100% - ціну мережевої послуги на газ для всіх споживачів. Крім того, було впроваджено адресний інструмент підтримки, який дозволяє компенсувати 80% зростання цін на електрику, газ і центральне опалення для сімей з доходом нижче за середній.

"Станом на сьогодні естонська програма допомоги приватним особам та підприємствам є однією з найбільш об'ємних, тривалих і масштабних у Європі", - сказала вона.

Триває робота над тим, щоб охопити підтримкою ширші верстви населення. Паралельно уряд, за словами прем'єр-міністра, виступає за довготривалі рішення, які дають змогу зменшити ймовірність шоку від зростання цін, забезпечити працездатність усіх виробничих потужностей в Естонії та сприяти приходу на ринок нових виробників електроенергії.

Крім того, у вівторок обговорюється запровадження верхньої межі біржової ціни на електроенергію та обнулення мережевої плати для підприємств. "Це кроки, які додатково обговорюються, і щодо яких ми шукаємо спільні точки зору партнерів щодо коаліції (в Естонії керівну коаліцію складають Партія реформ та Центристська партія - прим. ІФ)", - додала Каллас.

Тим часом депутат від Центристської партії Яанус Карілайд назвав план допомоги з пом'якшення енергетичної кризи, розроблений Партією реформ (лідером якої є Каллас - ІФ), недостатньо амбітним.

На думку Карілайда, для подолання кризи потрібен більший пакет держдопомоги. "Центристська партія пропонує компенсувати юридичним особам мережеву оплату в повному обсязі, компенсувати всім споживачам газу 50% рахунку та компенсувати побутовим споживачам плату за електроенергію у розмірі 50%", - сказав Карілайд.

За його словами, надто багато часу було витрачено на суперечки. "Розчарування мешканців через надання мікродопомоги посилюється, - сказав Карілайд, зазначивши, що заходи допомоги, запропоновані Партією реформ, були мало амбітними. "Криза не повинна заганяти людей у боргове коло", - додав він.

Уряд має знайти рішення негайно, наголосив Карілайд.

У вівторок у другій половині дня керівництво Партії реформ та Центристської партії у режимі відеоконференції продовжили обговорення теми компенсацій високих цін на енергоносії, що стали предметом суперечок усередині коаліції, пише Postimees. Видання зазначає, що у понеділок дискусія обох партій з цієї теми закінчилася без конкретного результату.

Енергокомпанія Eesti Energia у свою чергу зазначає, що через різке зростання цін на електроенергію компанія перебуває у певному сенсі в тій самій ситуації, що й клієнти: неможливо отримати значний прибуток від продажу електроенергії за високими цінами.

"Для біржових клієнтів ми купуємо електроенергію на енергобіржі Nord Pool. Якщо біржова ціна на електроенергію висока, більше прибутку від цього ми не отримуємо", - заявила член правління Eesti Energia Агнес Роозі в інтерв'ю BNS.

ЛАТВІЯ

Уряд Латвії на додаток до вже затверджених механізмів підтримки цього тижня ухвалить рішення і про інші заходи, повідомила агенцію BNS керівник канцелярії латвійського президента Юстина Дейчмана.

Президент Латвії Егіл Левітс виступає за впровадження механізмів підтримки та компенсації зростання цін на енергоресурси, особливо для таких малозахищених соціальних груп, як пенсіонери.

Латвійська торгово-промислова палата (ЛТПП) зажадала від уряду негайних дій щодо подолання енергетичної кризи, оскільки впроваджені досі рішення щодо підтримки недостатні, а споживачі енергії – як підприємці, так і населення – перебувають у критичній ситуації.

У ЛТПП зазначають, що підприємства розглядають можливість обмеження діяльності або її повного припинення, а це означає, що в різних галузях, особливо серед енергоємних компаній, найближчим часом очікується зростання безробіття. Враховуючи, що ситуація стала критичною і становить серйозну загрозу для економіки, ЛТПП закликає уряд вжити негайних заходів для вирішення енергетичної кризи на найвищому рівні та підтримати як бізнес, так і мешканців.

Організація надіслала листа прем'єр-міністру, міністру економіки, міністру фінансів та комісії Сейму з народного господарства, аграрній, екологічній та регіональній політиці з пропозицією розробити інструменти прямої підтримки підприємців, знову зваживши можливість виплати компенсацій підприємствам із держбюджету. Як джерело фінансування ЛТПП рекомендує використовувати доходи державних енергетичних компаній, зокрема переглянути систему дивідендів.

Також, на думку ЛТПП, необхідно стежити за критично важливою сировиною та ресурсами, поклавши безпосередню відповідальність за всі поточні питання щодо енергоресурсів та цін на прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша, а також ініціювати зміни, щоб чинні інструменти підтримки стали доступними для всіх енергоємних компаній.

Латвійська федерація пенсіонерів також надіслала листа керівництву країни, в якому висловила стурбованість умовами життя пенсіонерів, одержувачів пенсій з інвалідності та соціальної допомоги в той час, коли зростають ціни на продукти харчування, товари першої необхідності та послуги.

У листі федерація зазначила, що вищі посадові особи терміново мають ухвалити рішення щодо покращення умов життя пенсіонерів та інвалідів, виділивши із коштів на непередбачені витрати фінансування для виплати одноразової допомоги у розмірі не менше 200 євро.

За даними федерації, у багатьох пенсіонерів рахунки за електрику зросли вдвічі, також зростають комунальні платежі та транспортні витрати. "Наявні компенсаційні механізми не можуть компенсувати стрімке зниження рівня життя", - зазначає організація.

Коаліція в понеділок ще не домовилася про механізми компенсації та підтримки, які б могли допомогти населенню в ситуації різкого зростання цін на енергоресурси.

У понеділок після засідання партій, що формують уряд, прем'єр-міністр зазначив, що ціни на енергоносії швидко зростають у всьому світі, а не лише в Латвії. Він також нагадав, що коаліція вже обговорила та схвалила, а уряд затвердив п'ять різних видів підтримки на загальну суму майже 200 млн. євро.

За даними латвійського оператора системи передачі електроенергії Augstsprieguma tikls, у латвійській зоні торгівлі електроенергією у 2021 році середня ціна на електроенергію становила 88,78 євро за МВт. год, що у 2,6 раза більше, ніж у 2020 році.

ЗРОСТАННЯ ЦІН ТРИВАЄ

Минулого тижня електроенергія в країнах Балтії подорожчала. Середня ціна на електроенергію в Естонії підвищилася до 161,2 євро за МВт. год., у Латвії - до 165 євро за МВт. год., а в Литві - до 172,4 євро за МВт. год., повідомив оператор енергосистеми Литви Litgrid.

За словами директора стратегічного департаменту Litgrid Лютаураса Варанавічюса, наведених у повідомленні, у середині зими енергоспоживання в Прибалтиці продовжувало зростати і за тиждень збільшилося на 4%.

Як і тижнем раніше, міжнародне з'єднання NordBalt (Швеція-Литва) максимально використовувалося понад 70% часу. Імпорт із Фінляндії в Естонію збільшився більш ніж на третину, а з'єднання EstLink (Естонія-Фінляндія) максимально використовувалося 74% часу, що зумовило найнижчі ціни на електроенергію в Естонії порівняно з іншими країнами Балтії.