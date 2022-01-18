Падіння євробондів України у вівторок призупинилося, акції продовжили зниження

Ситуація на ринку єврооблігацій України, які за три попередні торгові дні сильно подешевшали на посиленні побоювань щодо можливого нападу з боку Росії, у вівторок стабілізувалася, курс паперів навіть трохи підріс.

За інформацією Bloomberg на 18:00 за Києвом, дохідність до погашення за "найкоротшими" паперами (з погашенням у вересні цього року) знизилася з 26,5% до 23,5%.

Єврооблігації з погашенням у 2023-2024 роках показали зниження дохідності на 0,2 і 0,4 процентного пункту відповідно, приблизно до 16,1% і 15,6%, папери з погашенням у 2025-2026 роках - на 0,6-0,5 п.п., приблизно до 13,9% і 12,6% відповідно.

Дохідність паперів із погашенням у 2027 році залишилася на рівні трохи нижче ніж 12%, тоді як "найдовші" єврооблігації - з погашенням у 2032 році - тепер мають дохідність до погашення 10,5% замість 11% річних напередодні.

Водночас ВВП-варанти України знову подешевшали, хоча лише на 1 п.п., і тепер котируються за ціною близько 73,5% номіналу.

Водночас зниження котирувань більшості акцій українських компаній на зарубіжних майданчиках у вівторок тривало. Зокрема, курс котируваних на Лондонській фондовій біржі (LSE) акцій гірничорудної компанії Ferrexpo, залізорудні активи якої розташовані в Полтавській області, після падіння на 10,7% у п'ятницю і на 4% у понеділок знизився у вівторок іще на 4,8%.

Акції нафтогазової компанії Enwell Energy, що подешевшали напередодні більше ніж на 10%, втратили в ціні ще 7,8%, папери найбільшого в країні виробника курятини "МХП" просіли на 2,3%.

На Варшавській фондовій біржі (WSE) лідером падіння стали папери агрохолдингів "Астарта" - 5,5% і "Агротон" - 5,1%, тоді як курс акцій "Кернелу" знизився лише на 0,9%.