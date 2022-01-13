Ціна газу для Молдови на 70% визначається ціною нафти та на 30% Front Month Index - віцепрем'єр

Закупівельна ціна на газ для Молдови формується виходячи з 70% ціни нафтового кошика та 30% одного з біржових індексів (Front Month Index), повідомив віцепрем'єр Молдови Андрей Спину на своїй сторінці у Facebook.

Спину наводить приклад формування ціни на початок листопада: ціна кошика – $270, Front Month Index – $920. Виходячи з цього: 70% від $270 = $189; 30% від $920 = $276; $189 + $276 = $465 – закупівельна ціна.

Раніше Спину категорично відмовлявся розкривати формулу утворення ціни, посилаючись на те, що це "комерційна таємниця, закладена в договорі" між "Молдовагазом" та "Газпромом". Водночас відомо, що формула "70 на 30" застосовується в першому та четвертому кварталах кожного року, а в другому і третьому, навпаки, ціна розраховується за формулою "30 на 70". Цю формулу було запроваджено наприкінці 2020 року за пропозицією молдовської сторони.

Спину також написав, що "країна перебуває в енергетичній кризі, але подолає її з високо піднятою головою". Він пояснив, що "криза утворилася не через контракт на газ і закладену в нього формулу розрахунку, а через ціни на світовому ринку, на які Молдова впливати не може".

Цього тижня "Молдовагаз" повідомив про підвищення закупівельної ціни на газ у січні на $200, до $646, що спричинило труднощі з оплатою поточних платежів "Газпрому".

Напередодні "Молдовагаз" повідомив про реальний ризик припинення постачання в разі несплати за січень. У четвер підприємство повністю розрахувалося із "Газпромом" за грудень, але до 20 січня необхідно зробити авансовий платіж за січень. Компанії не вистачає приблизно третини суми із $65 млн авансового платежу.