Економіка

19:04 13.01.2022

Войовнича риторика РФ обвалила котирування єврооблігацій України

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Войовнича риторика РФ обвалила котирування єврооблігацій України

Чергові войовничі заяви представників Росії призвели до падіння котирувань єврооблігацій України у четвер на 2-4,7% (залежно від терміну погашення), внаслідок чого ставки до погашення майже всіх паперів перевищили 10% річних.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники ринку, ціна найбільш "коротких" паперів із погашенням цього року втратила 2%, унаслідок чого ставка за ними підскочила з 10,6% до 14,25%.

Єврооблігації з погашенням у 2023 році знизилися в ціні на 2,9%, що призвело до зростання дохідності приблизно з 10% до 12,2%. У результаті тепер ставки цих доларових паперів вищі, ніж аналогічних за термінами гривневих облігацій внутрішньої держпозики.

Падіння цін єврооблігацій із погашенням у 2024-2025 рр. на 3,4-4,1% призвело до зростання їхньої дохідності майже на 2 процентні пункти – приблизно до 11,8% та 11,1% відповідно.

Ставки за паперами з погашенням у 2026-2027 рр., які подешевшали в четвер приблизно на 4%, також пробили рівень 10% і тепер становлять близько 10,7% та 10,2%.

Лише "довгі" єврооблігації з погашенням у 2032 році, хоч і втратили в ціні більше за інших – майже 4,7%, але все ж таки зберегли прибутковість до погашення трохи нижче за 10% річних, підкресливши яскраво виражену інверсію кривої дохідності (коли ставки за "короткими" паперами вищі, ніж за "довгими").

Крім цього, майже на 7% подешевшали у четвер і ВВП-варанти: тепер їхня ціна становить близько 80,3% від номіналу – так дешево вони не коштували з літа 2019 року.

Теги: #єврооблігації #ставки
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