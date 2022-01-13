Економіка

15:50 13.01.2022

Член Ради НБУ: Головні виклики 2022 р. - утримання бюджетного дефіциту в межах 3,5% ВВП і приведення інфляції до мети

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Член Ради НБУ: Головні виклики 2022 р. - утримання бюджетного дефіциту в межах 3,5% ВВП і приведення інфляції до мети

Головними викликами для України 2022 року є утримання бюджетного дефіциту в межах 3,5% ВВП і приведення інфляції до мети, повідомив член Ради Національного банку України (НБУ) Віктор Козюк.

"Найголовніший виклик - як досягти цілей за наявності проблем, які очікують нас. Зокрема, цілі утримати бюджетний дефіцит у межах 3,5% ВВП і привести інфляцію до мети. Враховуючи цілі фіскальної та монетарної політики, можна побачити дуже серйозний набір проблем", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, проблемами 2022 року є формування серйозного тиску з боку витрат на ціни загалом в економіці та корекції цін на глобальних сировинних ринках.

"Якщо ціни на метали відкоригувалися вниз, то цього ми не бачимо за цінами на зернові. З одного боку, це збалансує потік валютної виручки і, в принципі, свідчить про те, що умови торгівлі досить непогані для економіки України загалом. Але, з іншого боку, все-таки обсяги валютної виручки очікуються дещо менші, ніж вони могли би бути, якби ціна на метали так не відкоригувалася вниз", – пояснив він.

Експерт зазначив, що наразі Україна опиняється в ситуації, коли умови торгівлі вже не можуть безпосередньо формувати очікування щодо траєкторії обмінного курсу і, відповідно, його здатності через ефекти перенесення передбачувано впливати на рівні інфляції.

Зростання частки компаній, що мають офшорну модель фінансування, формує ситуацію, коли плаваючий курс супроводжується мало не вільною мобільністю капіталів, що ускладнює асоціацію траєкторії обмінного курсу виключно з якимось одним фактором.

"Наступний значний ризик - те, що проблеми з бюджетом або уповільненням економічного зростання у нас конвертуються певною мірою в тиск на Нацбанк щодо того, як він міг би допомогти вирішити всі бюджетні проблеми", – зазначив Козюк.

Теги: #нбу #виклики #козюк
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