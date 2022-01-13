Економіка

15:29 13.01.2022

Член Ради НБУ: Реакція вітчизняної економіки та економічної політики на коронакризу вперше була контрциклічною

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Член Ради НБУ: Реакція вітчизняної економіки та економічної політики на коронакризу вперше була контрциклічною

Реакція вітчизняної економіки та економічної політики на коронакризу вперше була не проциклічною зі стисненням ліквідності, втратою резервів і з ризиками девальвації та прискорення інфляції, а контрциклічною, повідомив член Ради Національного банку України (НБУ) Віктор Козюк.

"Принципова відмінність реакції (на коронакризу - ІФ) вітчизняної економіки та економічної політики була в тому, що вперше вона була контрциклічною. Це і тенденція до зниження ставок та ослаблення мікропруденційних та макропруденційних інструментів адресно, враховуючи специфіку ситуації з карантином і тим, що окремі сектори постраждали більше за інші", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, фіскальна політика також показала дуже серйозний прояв контрциклічності.

"Все це результат того, що простір політики за попередні періоди суттєво розширився. Саме завдяки стриманій монетарній політиці попередніх років вдалося так відреагувати на кризу у 2020 році", - пояснив він.

Теги: #нбу #козюк
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