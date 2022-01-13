Економіка

07:28 13.01.2022

Влада Азербайджану вивчає можливість оренди земель за кордоном для вирощування пшениці

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Влада Азербайджану вивчає можливість оренди земель за кордоном для вирощування пшениці

Влада Азербайджану не виключає можливості оренди земельних ділянок за кордоном з метою вирощування пшениці для покриття внутрішніх потреб країни, заявив президент країни Ільхам Алієв.

"Не виключається можливість оренди в інших країнах земельних ділянок, придатних для зерноводства для того, щоб вирощувати на них продукцію та привозити до Азербайджану. Ми вже почали опікуватися цим питанням", - сказав Алієв в інтерв'ю місцевим телеканалам у середу.

Президент також зазначив, що різниця між споживанням та виробництвом пшениці в країні становить 1,3 млн тонн.

"Ми споживаємо від 3,3 млн до 3,4 млн тонн пшениці на рік. В Азербайджані ж виробляється загалом 2 млн тонн пшениці. Решту ми імпортуємо, і якщо я сьогодні скажу, що ми можемо на 100% забезпечити себе продовольчою пшеницею, то , мабуть, у нинішній ситуації це буде неправильно", - наголосив Алієв.

Крім того, він зазначив, що місцеве виробництво має бути збільшене за рахунок зростання врожайності. "На сьогодні врожайність зерноводства становить 32 ц/га, тобто 3,2 тонн. Якщо цей показник досягне 4-4,5 тонн, що можливо, оскільки в одних великих господарствах урожайність становить 7 тонн, в інших - 6 тонн. "Я побував у цих господарствах і брав активну участь у їх створенні. Тоді ми зможемо максимально забезпечити себе продовольчою пшеницею за рахунок наявних посівних площ", - наголосив Алієв.

 

 

Теги: #президент #оренда #землі #азербайджан
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