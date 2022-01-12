Виробники хліба просять владу забезпечити їм доступ до пільгового газу - профільна асоціація

Виробники хліба не можуть придбати природний газ внутрішнього видобутку за пільговими умовами, оскільки приватні трейдери не готові продавати його за пільговими цінами, а затримка на кілька днів у постачанні газу призведе до надзвичайного стану в хлібопекарській галузі.

Про це йдеться у відкритому листі, направленому Всеукраїнською асоціацією пекарів (ВАП) за підписом її голови Юрія Дученка президентові України Володимиру Зеленському, прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, міністрові енергетики Герману Галущенку, міністрові економіки Юлії Свириденко, міністрові аграрної політики та продовольства Роману Лещенку та голові правління АТ "НАК "Нафтогаз" Юрію Вітренку.

За даними ВАП, затвердження Кабміном постанови №1435 про встановлення до 30 квітня 2022 року граничної надбавки до ціни природного газу власного видобутку на рівні не вище ніж 24% для виробників борошна, молока, хліба пшенично-житнього, батонів, курячих яєць та олії є обґрунтованим і доречним заходом, що може допомогти стабілізації цін на ринку хлібобулочних виробів.

Проте реалізація постанови та доступ до енергоресурсу виробників соціально значущих продуктів харчування за штучно створеними приводами не здійснюється.

Як пояснили в прес-службі ВАП агентству "Інтерфакс-Україна", приватні трейдери природного газу не готові виконувати постанову Кабміну і вважають за краще затягувати відкриття доступу до енергоресурсу, створюючи надумані приводи.

"Водночас більшість хлібопекарських підприємств закупили обсяг газу тільки на першу половину січня 2022 року, покладаючись на обіцянку постачань дешевого пального й не маючи можливості оплатити місячні обсяги споживання за астрономічними цінами. Поставки пільгового газу нам обіцяли на початку січня, потім терміни перенесли на 10 січня, вранці 10 січня торги було призначено на 12 січня, а наприкінці дня - на 14 січня 2022 року. Такий розвиток подій унеможливлює купівлю газу на другу половину січня за пільговими цінами", - наголосила асоціація у відкритому листі.

Крім того, хлібопекарі не можуть купувати природний газ за актуальною ринковою ціною, оскільки це призведе до подальшого накопичення боргів за споживану ними сировину і подальшого зупинення його постачань.

"Ситуація для виробників із критичної перетворюється на катастрофічну, оскільки, втрачаючи щодня мільйони гривень через неможливість скористатися рішенням уряду, ми неминуче наближаємо день, коли не зможемо забезпечити роботу підприємств і будемо змушені зупинити виробництво. Наголошуємо: запас міцності вичерпано, багато підприємств на межі зупинення", - пояснюється в листі ВАП.

ВАП нагадала, що до її складу входять 70 підприємств із 19 областей України, які забезпечують близько 60% виробництва хлібобулочних виробів і значну частку кондитерських виробів у країні, і зволікання з постачаннями енергоресурсу за пільговою ціною навіть у пару днів посилить кризу в галузі та призведе до негативних соціально-економічних і політичних наслідків.

Для виходу з кризової ситуації виробники хліба просять представників влади розблокувати дію постанови Кабміну №1435 у найкоротші терміни.

"Щоб уникнути перебоїв із постачаннями хлібобулочних виробів до початку поставок газу за пільговими цінами просимо запровадити мораторій на примусове відключення хлібопекарських підприємств від поставок природного газу. Крім того, для уникнення зупинки підприємств просимо розглянути можливість надання газу на пільгових умовах із ресурсів НАК "Нафтогаз України", - підсумувала асоціація у відкритому листі.

Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило список виробників соціально значущих продуктів харчування. Представлені в списку підприємства зможуть отримувати для своєї роботи природний газ внутрішнього видобутку з націнкою не вище ніж 24%.

Із 6,8 тис. суб'єктів господарювання в документі перелічено 1,29 тис. підприємств борошномельної та 1,74 тис. підприємств хлібопекарської галузі.

Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезгаданих суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

За оцінкою першого віцепрем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко, приватні газодобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі – виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.

Водночас в Асоціації газовидобувних компаній України виступили проти цього рішення КМУ, заявивши, що воно є незаконним і суперечить чинному законодавству, зокрема закону "Про ринок природного газу".